Az utóbbi években egyre népszerűbb lett ez a növény, nem meglepő módon: amellett, hogy szép a virága, és kiváló szelfiháttér egy-egy mező, rengetegféleképpen hasznosítható. Manapság szinte lehetetlen olyan emberrel találkozni, aki ne találkozott volna már valamilyen levendulából készült termékkel.

A létavértesi Magyar Péter több mint 15 éve foglalkozik a lila virágú gyógynövény termesztésével. Húsz évvel ezelőtt szőlőtermesztéssel kezdte, azonban később áttért a levendulára.

– Ez egy viszonylag gondozásmentes növény, azonban nem mindegy, hogy mikor és hogyan ültetjük el. Ennek van egy folyamata, amit szükséges betartani, de ha sikeresek vagyunk, akkor a következő években kevés kezelést igényel – hangsúlyozta. Véleménye szerint a legtöbben év közben, nyáron ültetik el a levendulát, azonban a nagy melegben, forróságban ez a növény nem tud kifejlődni. – Javasolt inkább október végén vagy március közepén ezt megtenni. Mélyre kell ültetni, hogy a növény háromnegyed része a föld alá kerüljön, és ehhez nagyon sok víz is szükséges. A töveket meg kell nyírni, a növényt pedig formára kell metszeni – mutatta be a folyamatot.



Forrás: Czinege Melinda

Erős nyugtató hatása van

– A mi levendulánk teljesen bio-, a termőterület húsz éve nem látott vegyszert. Levendulaolajat és levendulavizet készíttettünk belőle, amely nagyon erős és tömény, ezért csak külsőleg alkalmazható. Fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő és nyugtató hatása van – mondta Magyar Péter. Az olaj készítésekor csak a virágot használják fel, amelyet kifőzetnek. – Tulajdonképpen alacsony nyomáson, gőzzel átfőzik az egészet. A lepárolgott víz tetején jelenik meg az olaj. A vízben pedig annyi levendulaanyag marad, hogy az külön is hasznosítható. Sokan csak az olajat ismerik, pedig a víz is hasznos – ismertette. Párlat vagy tea készítésekor azonban a virágot leszárítják, majd lepergetik a növényről, és azt alkalmazzák.

– A franciák például fűszernövényként is szokták használni húsételekhez. Már volt szerencsém kóstolni. Eléggé eltér a megszokott magyar konyha ízvilágától – tette hozzá érdekességként.

Forrás: Czinege Melinda

Szörpnek vagy párnába

– Aki otthon termeszt kisebb területen, az leginkább magát a növényt hasznosítja, mivel annak illata is elég erős, nyugtató hatású. Díszpárnákba, kisebb párnácskákba szokták beletenni. Régen úgy gondolták, hogy a molyokat is elűzi, de mi ezeknek épp az ellenkezőjét tapasztaljuk – fogalmazott a levendulatermesztő. Mindezek mellett sütemények tetejére is szórják, illetve nagyon finom házi szörpöt készítenek belőle, viszont ez utóbbihoz nagyon sok cukor felhasználása szükséges, ez pedig rendkívül lehatárolja a fogyasztói kört.

BS