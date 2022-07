Tíz helyszínen várják a véradókat a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar megyei önkéntesei és munkatársai július második felében. Kérik a jelentkezőket, vegyék véresen komolyan a folyadékbevitelt - olvasható a szervezet közleményében.

Korszerű orvosi életmentő-gyógyító eljárás, miközben benne rejlik a mélyen lélektani-mágikus tett: vért adni valaki másnak, ezzel életet menteni, erőt, egészséget továbbítani. Áramló, éltető szövet, egyik legősibb, kollektív szimbóluma életerőnek, összetartozásnak: vér. Hordozza nyelvünk, múltunk is: vértestvér, vére valakinek, vérvonal, vérszövetség, vérmes, vérbő, vértelen. E gondolatokra hangolódva álljunk vérkörbe a nyáron, adjunk vért egyszer ebben a szezonban – javasolják a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének önkéntesei és munkatársai azoknak, akiknek most időszerű, hogy vért adjanak vagy megtehetik, de eddig még nem segítettek ilyen módon embertársaiknak. Vért 56 naponta adhatnak a donorok, s még egy véradás beleférhet a nyárba. Természetesen az adhat vért, aki maga is egészséges – ezt a helyszínen orvos is ellenőrzi. Feltétele a véradásnak az életkor (18-65 év) és a testsúly (minimum 50 kilogramm). Ám ezekben a forró napokban a szokottnál is fontosabb, hogy a napszaknak megfelelően étkezzünk, és elegendő folyadékot fogyasszunk vérdonáció előtt és után. Aki jár vért adni, azt is tudja, hogy a helyszínen továbbra is kötelező a maszk.

Hajdú-Bihar megyében július 31-ig 10 helyszínre települ ki véradás, továbbra is többnyire települések központjába, hogy jól megközelíthető legyen az ott élőknek. Nyaralókat is várnak a szervezők, hiszen az nagy mértékben enyhítene a nyári is visszaesésen, ha szabadság idején nem hagynának ki véradóalkalmat a donorok. A vöröskeresztesek a véradások után, amikor csak tehetik, apró ajándékokkal kedveskednek a „vérkör tagjainak”. Hajdúszoboszlón – mint minden hónapban – Póka György festőművész felajánlja egyik alkotását, hogy azt kisorsolják a nap véradói körében.