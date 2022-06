A Dobozi lakótelep egyik házába annak építése után nem sokkal, első lakóként költözött be a kert megálmodója, Halász Lajos, aki azóta is fáradhatatlanul építi, és szépíti az egyik háztömb előtt álló csodálatos kertet - újabban már két szomszédasszonya, Pálinkás Jánosné és Faragó Erzsébet hathatós segítségével. Mivel mindkét hölgy neve azonos, ezért is kapta nemrégiben a csodálatosan gondozott kis park az Erzsébet kert nevet.

Az alapító nem kis humorára utalván a kert területén hangulatos jelzőtáblák mutatják, hogy innen melyik irányba indulhatnak, és hány kilométert kell megtenniük a vándoroknak, ha a Nagyerdőt, a Nagytemplomot, vagy a Nagyállomást óhajtják megcélozni. A magasra helyezett óráról a pontos idő olvasható le, míg a méretarányos szélzsák Halász Lajos egykori munkahelyét, a repülőteret idézi (a hajdúszoboszlói bázis vezetője ő volt valamikor, miközben az MGM - közismert nevén GÖCS osztályvezetőjeként tevékenykedett).

A kertben a sok szép virág és bokor mellett egy kiszuperált bogrács is helyet kapott, alatta kőből, fából és virágokból álló tűzrakás díszeleg, de az egyedi fatalicska is virágokkal van teli. A kert gondozása állandó munkát igényel a három lakótól, akik nagy örömmel kapálnak, gyomlálnak, ültetnek és locsolnak, amikor szükséges.

A locsolást hosszú ideig egyrészt Halász Lajos második emeleti erkélyéről egy slaggal oldották meg (a vízszámla is az ő pénztárcáját terhelte), ám a két Erzsike is szorgalmasan cipelte le nagy kannákban a saját lakásából az éltető vizet. Nemrégiben azonban közös megegyezéssel, a megfelelő engedélyek beszerzése után külön vízórát szereltettek fel a földszinti tárolóban, amelynek összes költségét szintén a már említett három lakó fizette, és ők állják azóta is az onnan kertlocsolásra használt vízmennyiség árát is. Ők szerezték be a díszköveket, a bokrokat, a virágokat, és egyéb kiegészítőket is, nemegyszer az internetről rendelve, mivel helyben nem lehetett kapni néhány tárgyat. Az érdem tehát mindenképpen hármójukat illeti, ám a gyönyörűen gondozott kert, a csodás látvány természetesen mindenkié, akár a környéken lakik, akár messzebbről téved ide.

