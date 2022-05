A Konzuli Szolgálat tájékoztatása szerint európai állampolgár április elejétől Horvátországba és a Cseh Köztársaságba védettségi igazolvány és negatív fertőzöttséget igazoló teszt nélkül is beutazhat. Bulgária április közepétől tette lehetővé néhány uniós országnak – többek közt hazánkból is – a belépést, mindössze az érvényes utazási okmányok felmutatására van szükség. Továbbá Svájc, Dánia, Hollandia, Norvégia, Izland, Szlovákia és Szlovénia területére is korlátozás és kötelezettség nélkül be lehet lépni Magyarországról turisztikai és üzleti céllal is.

A szolgálat munkatársa a Naplónak ugyanakkor elmondta, a beutazással kapcsolatos előírások bármikor változhatnak. Szavai szerint ugyan nem valószínű a szigorítás, mivel az enyhítés irányába haladnak a szabályozások. Azonban az utazás tervezésekor vagy éppen az indulás előtt közvetlenül mindenképpen érdemes a Konzuli Szolgálat honlapján tájékozódni, mivel az adott ország hatósága hivatalosan értesíti a helyi külképviseletet, így a szolgálat naprakész információval rendelkezik a beutazási feltételekről. Ezzel elkerülhető a szembesülés azzal a kellemetlen meglepetéssel, hogy a megérdemelt szabadságot karanténban kelljen töltenünk. De az is lehet, hogy enyhítés esetén felesleges PCR-tesztet végeztetni.

Május másodikától Görögország is lazított a korlátozásokon. Megszűnt az oltási, gyógyultsági és tesztigazolások bemutatási kötelezettsége az országba belépők számára. Azonban a maszk viselése zárt helyeken, tehát a repülőgépen, illetve a repülőtér területén továbbra is kötelező.

Érdemes az úti cél kiválasztásakor alaposan tájékozódni | Fotó: Shutterstock

Forrás: Shutterstock

A tengerpart a legvonzóbb

– Az, hogy Görögországban is a járványügyi korlátozásokat megelőző rend áll vissza, azért is jó hír, mert a görög szigetek iránt kimagasló az érdeklődés. A debreceni közvetlen járatok miatt főleg Zákinthosz és immár Korfu is a legkedveltebb nyaralási célpont. Emellett Mallorca is rendkívül keresett. Különös módon – annak ellenére, hogy Bulgáriába is indít a Wizz Air repülőgépet – nem jellemző a tolongás. De mivel ez még egy elég friss járat, a jövőben változhat – mondta lapunknak Szántai Judit, a Summer Time Travel irodavezetője. Talán az átoltottság miatt, azonban az emberek kevésbé érdeklődnek az utazási irodáknál a beutazási feltételek iránt. Remek példa erre Törökország. Szántai Judit szerint függetlenül attól, hogy nem enyhítettek a járványügyi korlátozásokon, az érdeklődés töretlen az ottani üdülőhelyek iránt. Korábban heti egy repülőgép indult Debrecenből, de a megnövekedett igény miatt már heti két charterjáratot indítanak Törökországba a városból.

Aggódjunk az euró miatt?

Aki nyaralást tervez, jól teszi, ha nem hagyja figyelmen kívül a valutapiaci ingadozásokat sem. Mivel – kifejezetten Törökország kapcsán – emelkedő inflációról lehet hallani. Arról érdeklődtünk az irodavezetőtől, a változékony árfolyamok idején érdemes-e előre kifizetni a szállást, vagy érdemesebb, ha várunk az utazás pillanatáig: – Aki egyéni szervezés helyett irodán keresztül, előre összeállított csomagra fizet be, azt nem különösebben befolyásolja az árfolyam-ingadozás vagy az infláció, mivel teljes ellátást tartalmaznak az ajánlatok. Utólagos áremelkedéseket a lefoglalt utakra már nem tud érvényesíteni a hotel. Így az áremelkedés problémájával a szállásadónak kell szembenéznie. Valamint az előfoglalásokat árfolyam-garancia illeti meg, így az sem fogja érinteni az előre fizető utasokat, ha az euró négyszáz forint fölé emelkedik – fejtette ki Szántai Judit.

Hajnal László