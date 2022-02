Több száz vendég megfordult a tizennegyedik alkalommal megrendezett Hajdúsági Disznótor és Hajdúsági Népművészeti Napon. Az egész napos örömünnepen kicsikkel és nagyokkal egyaránt találkozhattunk szombaton Hajdúböszörményben. Kijelenthetjük, egy igazi családi napnak adott otthont a Bocskai István tér, ahova a kíváncsiskodókat nem az óriási sátor és a zeneszó, hanem sokkal inkább a finom illatok vonzották.

Forrás: Kiss Annamarie



Ínycsiklandozó magyar ételek



A kora reggeli órákban is szép számmal voltak érdeklődők, akik közül többen a főzőverseny miatt érkeztek, ugyanis mindannyian tudjuk: ha disznótor, akkor nem hiányozhatnak az ínycsiklandozó hagyományos magyar ételek! Valamennyivel reggel nyolc óra előtt érkeztünk, de már sült a hagymás vér, üstökben rotyogott a tepertő, tehát egyáltalán nem bántuk, hogy otthon reggeli nélkül kezdtük a napot. A sorok között sétálgatva megtudtuk, a 2022-es legfinomabb disznótoros étele címért közel harminc csapat szállt ringbe, ami nagyon jól mutatja, a Hajdúságban élők számára milyen fontos a hagyományőrzés.

Forrás: Kiss Annamarie



Fantasztikus hangulat



Délelőtt fél kilenc körül muzsikaszó szakította félbe a lázas előkészületeket, ezt követően Hajdúböszörmény polgármestere, Kiss Attila köszöntötte az egybegyűlteket. – Mérhetetlen öröm számomra, hogy most itt tudunk lenni, ugyanis az elmúlt két évben nagyon sok minden kimaradt az életünkből. A disznótoroknak mindig is nagy hagyománya volt térségünkben. Napjainkban már egyre kevesebb háznál vannak efféle találkozók, ezért is kezdtük el városi szinten – hangsúlyozta. Majd hozzátette, ma már óriási ünnepnek számít, évről évre egyre többen érkeznek a Hajdúsági Disznótorra.