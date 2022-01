Az első „Nature of Debrecen” ingyenes sétát rendezi meg a Future of Debrecen szombaton, a parkerdőben. Szó lesz a fákról, itt telelő madarakról, s odút tesznek ki, meglesik a Békás-tó récéit is. Indulás 10 órakor a Pálma elől, a szakvezetést Váradi Zoltán (Természettár) és Lenner Ádám (Tiszatáj Közalapítvány) tartja.

HBN