Megakadályozta a koronavírus-járvány idén januárban a XII. Quintessence Pálinkaverseny megrendezését, amelyet végül 2022 januárjában szervez meg az Ongai Kulturális Egyesület. A Borsod Online a versenyről és az újításokról kérdezte Takács László versenyigazgatót, az egyesület elnökét.

– A háromnapos ongai zsűrizést követően a nagyaranyérmes pálinkák közül a társadalmi zsűri tagjai 2022. január 28−29-én, Debrecenben, a Hotel Lyciumban tartandó díjátadó gálán választják ki a közönségdíjas pálinkát. Ekkor tartjuk a kereskedelemben kapható pálinkák, illetve a magán és bérfőzetett párlatok ünnepélyes eredményhirdetését. A rendezvényt mindkét nap nagyszabású gála és pálinkabál zárja színvonalas szakmai és közönségcsalogató műsorokkal. A verseny díjazottjának lenni rangot és komoly szakmai elismerést jelent, ahogy óriási megtiszteltetés az is, ha valaki bekerül a bíráló-értékelő csapat tagjai közé – számolt be Takács László.

Pozitív tapasztalatok

– A legfontosabb változás az értékelő-bíráló rendszert érinti – folytatta a versenyigazgató. – Egy teljesen új, innovatív, 100 pontos bírálói rendszert dolgoztunk ki, ami hosszabb távon megreformálja a pálinkák és párlatok minősítését. Hibakeresés helyett pozitív szemlélet jellemzi, nagyobb differenciálási lehetőséget ad. A 20 pontos pálinkabírálat hátránya, hogy az illat, illetve az íz ‒ mint a két legfontosabb értékmérő tulajdonság ‒ nem volt összetevőkre bontva. Az új struktúrában részletesebb leírást, elmélyültebb munkát, nagyobb odafigyelést kapnak a pálinkák, továbbá megkönnyíti a champion megválasztását, annak idejét lerövidíti. Az is fontos, hogy több lehetőségünk lesz az érmes kategórián belül különbséget tenni a termékek közt. Egy teljesen új szoftver dolgoztunk ki hozzá, amit az idei őszi felkészítő tréningeken már alkalmaztunk, kipróbáltunk. Egyértelműen pozitívak a tapasztalatok, sokat várunk tőle, ahogy az új elektronikus nevezési felülettől is ‒ tette hozzá.



Takács László kiemelte: ‒ Sikeres pálinkabíráló vizsgák után új bírálókkal, értékelő − közülük nem egy határon túli – személyekkel bővült a bevethető zsűritagok köre. A versenyszabályzat az összetett versenyben is számos előremutató újítást hozott. A legjobb női magánfőző mellett a legjobb pálinkabírálót is díjjazzuk, de a legjobb bérfőzde cím elnyerése is nyíltabbá vált. A helyezések, érmek rangját emelik az eszközölt változások. Szombaton Ongán felvezető kulturális programokkal, pálinkavetélkedővel, termelői piaccal kezdtük meg a véghajrát, amely a január 11-ei nevezési határidővel és a január 28‒29-ei nagyszabású gálával zárul ‒ árulta el.