Korábbi cikkünkben már közelebbről is megismerhettük a Házasság első látásra című műsor közkedvelt szereplőjét, a debreceni születésű Kabai Andrást (Loving Arms), aki többek közt megosztotta, milyen nő az esete. A napokban arról számolt be a Haonnak, hogyan és mikor lett a zene szerelmese. – A zene iránti szeretet már gyerekkoromban jelen volt, minden a zenegyűjtéssel kezdődött, majd elég koránt, egészen fiatalon elkezdtem bulikba járni, és mindig is a DJ-pult vonzott a leginkább. Később, szülői támogatásnak köszönhetően beiratkoztam egy DJ-tanfolyamra, és ott közelebb kerültem a szakma fortélyaihoz. Ezt követően, mondhatni, céltudatosan álltam ehhez a szakmához is, hamar elszegődtem helyi klubokba, és sikerült egyre feljebb jutnom. Jó barátságot kötöttem a szakma egyik ikonikus alakjával, Bárány Attilával, aki a kezdetekben sokat segített, egyengette az utam – fogalmazott a Haonnak a DJ.

Hogyan lett népszerű lemezlovas?

Mint megtudtuk, András számára 2015-ben volt az igazi áttörés, amikor akkori társával, Rolanddal megnyerte a Miller SoundClash és a VIVA közös DJ-versenyét. A műfaj rajongói és a szakmai zsűri a Loving Arms duónak szavaztak bizalmat, ezzel a formáció nyerte el a jogot, hogy képviselje hazánkat a nemzetközi DJ-viadal Las Vegas-i döntőjén, ahol 15 ország indulói közül a negyedikek lettek.

A duónkat nemcsak az országban ismerték meg sokan, hanem a határon túlon is voltak, akik tudták, kikről van szó, ha meghallották a Loving Arms-zenéket. A koronavírus-járvány időszakában maradtam egyedül, akkor lépett ki Roli a formációból, lett egy saját lemezkiadója, de hiába nem játszunk együtt, a barátságunk megmaradt

– mondta András. Hozzátette, eleinte tartott attól, egyedül miként állja meg a helyét, egymaga tudja-e ugyanazt a színvonalat nyújtani, amit megszokott a közönség, de szerencsére nem volt gond, egészen jól vette az akadályokat.

Céltudatosan állt a szakmához

Forrás: Kabai András-archív

– Minden egyes hétvégén fellépek, időnként hétköznaponként is, szórakozóhelyeken és fesztiválokon játszom, mint például a Campus Fesztivál, ahol idén is találkozhatnak velem a zene iránt érdeklődők – árulta el a lemezlovas, aki április 6-án is újra Debrecenbe érkezik, hogy óriási bulit csapjon a város egyik legfelkapottabb klubjában.

Az ismert hazai DJ rámutatott, céljai között szerepel, hogy a közeljövőben nevesebb előadókkal több magyar nyelvű dalt készítsen. – Mindenféleképpen új dalokra gondolok, amiket még nem ismer a közönség. Király Viktorral leültünk már beszélgetni erről, de olyan zenészek nevei is a fejemben vannak, akik nem kimondottan felkapottak – tette hozzá.

Klubban vagy fesztiválon jobb zenélni?

– Mindenképpen másabb zenélni egy fesztiválon, mint egy szórakozóhelyen, a nagyobb rendezvényeken jobban meg tudjuk mutatni a saját stílusunkat, amiben a látványos, színes showelemek is segítségünkre lehetnek, ugyanis ezeknek köszönhetően még inkább magával ragadja a hallgatóságot a zene. Egy klubban nehezebb helyzet áll elő, már csak azért is, mert jóval kisebb a létszám, és ott inkább mondanám zeneérzékenynek az embereket, kissé válogatósabbnak. Többek közt azért, mert szeretik visszahallani a jól ismert dallamokat, a régieket új feldolgozásban, a résztvevők többsége nem igazán befogadó az új zenei hangzásokra – osztotta meg tapasztalatait.

Kérdésünkre leszögezte,

azok az igazán jó, népszerű lemezlovasok, akik érzik a közönség rezgéseit, már-már a szórakozni vágyók gondolatait is hallják.

– Mindig a társaság középpontjában vagyok, soha nem okozott nehézséget számomra az ismerkedés. DJ-ként sem mondanám egy nehéz feladatnak, ugyanis kiemelt helyen vagyunk, és a DJ-pult felé igencsak oda-oda pillantanak, ha pedig valakinek jó kisugárzása van, vagányabban viselkedik, az tud imponáló lenni a lányoknak – jegyezte meg András, aki végezetül felhívta a figyelmet arra, hogy szombaton (április 6-án) a tőle megszokott fergeteges hangulatot várhatja a cívisvárosi hallgatóság.