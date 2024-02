Szinte telt ház előtt ad szezonnyitó koncertet február 10-én, szombaton 20 óra 30 perctől a Kowalsky meg a Vega Debrecenben, a Főnix Arénában. Előzenekaruk a sokak által kedvelt 4S Street banda lesz, akik többek között a borról is sokat mesélnek majd a bulizni vágyóknak.

Telefonon értük utol Balázs Gyulát (Kowalsky), a debreceni kötődésű banda frontemberét, aki a Haon érdeklődésére megosztotta, az őrületes bulin mit várhatnak tőlük a rajongók. Mint elmondta, idén Magyarországon ez lesz az első fellépésük, az utóbbi hetekben külföldi körúton voltak, felléptek németországi, ausztriai klubokban is, ahol hozzávetőleg 500-1000 fő tombolt a koncerteken.

Eleinte úgy fogtuk fel ezeket a fellépéseket, hogy rágyúrunk a nagyobb arénakoncertekre, de hamar rájöttünk, nem szimplán egy-egy felkészülésként, főpróbaként kell tekinteni a klubeseményeket. Kivétel nélkül mindenhol fantasztikus a közönség, imádunk játszani nekik, mindig nagyon szuper a hangulat, amit ezúton is köszönünk

– mondta.

Két arénakoncert

A frontember kiemelte, idén két arénakoncertjük lesz, a mostani Debrecenben, illetve egy másik Veszprémben, ahol szintén jó hangulat szokott uralkodni. – Öt évvel ezelőtt, 2019-ben már felléptünk a Főnix Arénában, telt ház előtt játszhattunk, és őszintén szólva, a cívisvárosba mindig másabb zenélni, ugyanis ide hazatérünk. A szívünk itt érzi igazán, hogy otthon van. A Campus Fesztiválon idén sem hallhatnak minket a Kowalsky meg a Vega zene szerelmesei, ezért is örülünk annak, hogy most találkozhatunk a barátainkkal, és bulizhatunk egy őrületeset – hangsúlyozta Kowa.

Hozzátette, a mostani arénakoncertjükön több mint két órát fognak játszani, velük lesz a színpadon Horváth Tamás barátjuk, akivel közös zenéjük a Fehér holló, illetve a Szitakötő című zeneszám.

A jó hangulat garantált

– Természetesen törekszünk arra, hogy hogy teljes, átfogó képet adjunk az elmúlt 20 év munkásságáról, de a számokat leginkább 2010-től válogattuk össze, azokat, amik ettől az évtől kezdve születtek meg. Az új dalok is terítéken lesznek, szóval garantáljuk, senkinek nem lesz hiányérzete.

Új színpadképpel jelentkezünk, amit nagyon impozánssá állítottak össze a szakemberek, mindemellett a mostani látványvilág is teljesen újszerű lesz.

Kifutóval operálunk, aminek köszönhetően közelebb kerülünk a közönséghez. Az utóbbi időben ez számomra nagy kedvenc lett, az egyik budapesti fellépésünknél tetszett meg nekünk, akkor úgy gondoltuk, ezt a fajta miliőt elhozzuk Debrecenbe is – árulta el Kowa.ű

Beton.Hofi (balról) és Dzsúdló a forntember kedvencei

Forrás: MW-archív

Fantasztikus a zenéjük

Kíváncsiak voltunk, mint gondol Kowa a mai fiatal előadókról, ő pedig azonnal rávágta, kinek/kiknek a munkássága tetszik neki a leginkább.

Számomra a két legizgalmasabb előadó Dzsúdló és Beton.Hofi, csúcs, amit művelnek a színpadon, és persze a zenéjük is fantasztikus. Dzsúdló egy marha jó zenész, és iszonyatosan rendes csávó, tetszik a színpadi megjelenése, nagyon egyedi. Beton.Hofi teljesen más, de szerintem ő is zseniális, mindketten nagyon izgalmasak

– emelte ki.

Leszögezte, a magyar könnyűzenei élet változik, de közben mégsem, mindig vannak és lesznek újabb tehetségek, de persze nem mindegy, mikor, milyen időszakban tűnnek fel. – A mi időnkben sem volt másképpen, mint most, amikor úgymond befutottunk, hasonlóan tűntünk fel mi is, de ennyit nem voltunk a médiában, mint ők, most sokkal szélesebb fronton jelenik meg a közösségi média is – fogalmazott. Aláhúzta: voltaképpen az a kérdés, a mostani tehetségek nevét ismerik-e majd 10-15 év múlva, ez lesz a valódi mérce; hogy kik azok, akik hosszú távon jelen tudnak lenni.