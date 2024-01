Együtt mulatott Nagy Alekosz és a debreceni tiktokker, Bélteki Béla egy budapesti irodában, a Váci utcában. A fergeteges partiról az egykori valóságshowhős a közösségimédia-oldalán posztolt egy videót, amiből kiderült, Alekosz nemcsak a bulikat, de Zámbó Jimmyt is nagyon szereti, és nagyra tartja a munkásságát. (A videó a szerda déli órákban már nem volt elérhető Alekosz Facebookján.)

Humoros és szellemes

Bélteki Béla a Haonnak elmondta, egy üzlet megnyitóján találkozott Alekosszal Budapesten, utána pedig hivatalosak voltak mindketten egy privát buliba. Körülbelül negyvenen lehettek a Váci utcai irodában, mindenki nagyon jól érezte magát, és ahogyan az lenni szokott, az egykori valóságshow-szereplő is hozta a formáját.

Alekosz ugyanolyan, amilyennek megismerhettük a képernyőn keresztül, nem lehet mellette unatkozni. Egy karakán, határozott jellem, aki hamar mosolyt csal az emberek arcára. Igyekszik mindig szellemesen megnyilvánulni, és az is biztos, hogy nem egy szégyellős típus. Nagyon kommunikatív, nyitott a közelében lévő emberekre

– fogalmazott a debreceni tiktokker.

Forrás: Bélteki Béla-archív

Hozzátette, Alekosznak szívügye Zámbó Jimmy munkássága és zenéje. A buliban is sokat beszélt az elhunyt énekesről, és a csepeli villa témája is felhozódott, amit a családtagok el szeretnének adni. „Király buli volt, az már tuti” – mondta Bélteki Béla, aki mostanában már az Instagramra is gyárt videókat.