Ahogy arról korábban írtunk, Bódi Sylvi immár egy hete Bali vendégszeretetét élvezi. Köztudott, hogy a debreceni születésű híresség nagy szörfrajongó, s nem egy úriember lehet féltékeny a deszkára, amelyre ezúttal is azonnal rápattant, amint megérezte a tenger érintését. Az egykori playmate szerencsére nem fukarkodik az Instagram-posztokkal, utazásának legszebb pillanatait örömmel osztja meg követőivel. A rajongók elcsíphettek néhány igen szexi jelenetet a tengerparton, de motorozni is láthatták a még mindig gyönyörű modellt. Nemrégiben egy pikáns fotója alatt kisebb összetűzésbe keveredett egy kommentelővel, aki hozzászólásában MILF-ként hivatkozott Slyvire, de a 40 esztendős szépséget ez nem hátráltatta abban, hogy tovább folytassa kalandjait az egzotikus Indonéziában. Legutóbb arról számolt be, hogy többedmagával ellátogatott egy aprócska faluba, ahová élelmiszert vittek a helyi, tradicionális keretek között élő közösségnek.

Nem vagyok egy all-inclusive hoteles típus, igyekszem egyedi vagy egyszerű szállásokat keresni, s azokat minél többször elhagyni, hogy igazán beleláthassak az adott helyen élő emberek életébe

– jegyezte meg.

És ha már tradíció, az itthon gazdaéletet folytató Sylvi Balin sem maradt távol a háztáji tevékenységektől: nemrég egy tyúkólban fotózkodott egy egyébként rendkívül csinos és – az indonéziai időjárásnak megfelelően – lenge ruhácskában, egy szárnyassal a karjaiban.