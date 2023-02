Ahogy már korábban megírtuk, a debreceni születésű szépségkirálynő jelenleg Balin tölti mindennapjait, és újra szeretett sportját űzheti. Bódi Sylvi 3 év kihagyás után ismét a szörfözésnek szenteli minden idejét, melyről szívesen osztja meg élményeit a követőivel. Egyik újabb Facebook-posztjában a helyi közlekedésről számol be rajongóinak, miközben éppen úton van a part felé.

– Egyszerűen imádok Indonéziában motorozni! Bárki bármit mond és még akkor is, ha kívülről nézve nagyon kaotikusnak is tűnik az itteni közlekedés, én teljesen biztonságban érzem magam itt a robogón! – áradozott Sylvi. – Persze biztos itt is előfordulnak balesetek, de én még soha nem láttam egyet sem az elmúlt 15 évben.

Amikor motoron vagyok, és valami furcsa manővert észlelek egy-egy autósnál, akkor mindig kiderül, hogy valami fehér turista vezeti a kocsit, akinek nincs még rutinja az indonéz közlekedéshez...

A helyiekkel nincs gond, ott mindenki tudja a dolgát. Mindenki megy tökön-paszulyon át, de a forgalomban lévő autósok és motorosok teljesen fel vannak készülve arra, hogy bármilyen irányból jöhet bárki... és ennek az attitűdnek köszönhetően van egy nagyon jó kis flow a forgalomban – árulta el a modell.

Hozzátette, kár, hogy nem tudja megmutatni a leírt érzést, mert ő mindkét kézzel a kormányt fogja. A helyiek ugyanis az egyik kezükben nagy valószínűséggel a telefonjukat fogják.

Azt is megosztotta követőivel, hogy szerinte otthon sokkal jobban észnél kell lenni, mert az autósok kevésbé vannak felkészülve a robogósokra. Indonéziában viszont ennek kultúrája van, mindenki a motoron szállít mindent, van hogy az egész család, de még a kutya is együtt utaznak rajta. Van, akinek a fél élete vagy kőművesek estében a fél fészere – létra és hasonló kellékek – a robogón van. A legnagyobb természetességgel szállítanak mindent a motoron. Nem szokatlan látvány az sem, hogy 5-6 éves kisgyerekek robognak egyedül, vagy viszik a 3-4 éves kitesójukat a járművel.

– Lehet bírálni őket, de ez Indonézia, és ők ebben nagyon jól elvannak így. Aki idejön, az alkalmazkodjon ehhez, vegye fel a ritmust vagy maradjon a popóján, a szállásán! – zárta írását.

Forrás: Bódi Sylvi Facebook-oldala