A debreceni születésű egykori modell most is szabadban tölti a legtöbb idejét, viszont most nem a kertjében dolgozik, hanem a napsütötte Balin sütkérezik egy vékony szexi, kis nyári ruhában. A képeken jól látszik, hogy a medencét sem hagyta ki (pedig, ahogy a portálunk is megírta, a dézsás meztelen fürdőzés sincs ellenére), mindamellett a keveset takaró fürdőruhás fotója mellett az Instagramon megerősítette, mennyire hiányzott neki az indonéz sziget. A megosztott fotó alá rengeteg komment érkezett, többségében Szilvi bájait dicsérve, emellett valaki azt is írta: „felforrósítottad a reggelemet. Örülök, hogy újra szörfözöl. Látszik, hogy boldog vagy.”

Forrás: Bódi Sylvi Instagram-oldala