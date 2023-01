Megyeri Csilla influenszer egy kisebb bőröndnyi sminkcuccal érkezett a LiluLand Makeup/Down című beuty-videó forgatására, ahol Lilu kérdezte a derecskei lányt a szépség tippjeiről, bőrápolásról, illetve a fényvédelemről. A Youtube-on megtekinthető videóban előkerült a kedvenc primere, highlightere és a favorit drogériás korrektora is. Miközben készült a „rohangálós” sminkje, Csilla elárulta, hogy milyen technikával tüntette el az arcán lévő hegeket, miért döntött úgy, hogy zsírleszívásra megy és miért használ filtereket a fotóihoz, videóihoz.

Szebb smink nélkül

A több mint 40 perces videóban számtalan dologról vallott őszintén Csilla, köztük arról, hogy elfogadta, hogy nem szeretheti mindenki, de fény derült arra is, hogy nem akar „megélhetési celeb” lenni. Mint mondta, saját gyermekének tartja az arany és ezüst ékszermárkáját, amit saját webshopján értékesít.

– Muszáj voltam a műsorvezetés után kitalálni valamit, amiből megélek, nem szerettem volna a celebségből, és egy barátnőm ötlete nyomán jött az ötlet. Derecskén van egy ötvös ékszerész, akivel sokszor együtt tervezzük meg az ékszereket – mesélte a videóban Csilla. Megtudtuk, hogy májfoltos és heges arca hosszú ideje zavarta, és szájfeltöltése után, a covid idején plasztikai sebész kezei alá feküdt és zsírleszívást végeztek a hasán, melyet a vérével összevegyítve az arcán lévő hegekbe töltöttek.

– Altatásban volt a műtét, egy hónap volt mire rendbe jöttem. Nem bántam meg, sosem volt olyan lapos a hasam, mint most, és az arcomon látványos a különbség a feltöltést követően. Sokat foglalkozom a bőrömmel, feltöltettem a szám, botox is van a homlokomban, de ettől még nem tartom magam egy plasztikázott műnőnek – vallja Csilla. Ezek után előkerült a sminkes doboza is, és negyed óra alatt elkészült az „ügyintézős” makeup. A 35 éves Csilla elmondta, ha nincs rajta arcfesték, az sem zavarja, sőt akik megállítják a boltokban vagy az utcán, sokkal szimpatikusabbnak találják smink nélkül, mint a filteres képein az Instagram-oldalán.

HBN