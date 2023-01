A 2002-ben Év Playmate-jének választott debreceni modell, akinek szenvedélye a szörfözés, az Instagram-oldalán folyamatosan oszt meg szebbnél szebb fotókat Baliról, és irigységreméltó képeket az Indiai-óceánról. Most viszont nem csak a lemenő nap sugaraiban gyönyörködhetünk, hanem Sylvi csodálatos alakjában is. Túl a negyvenen is jó formában van, ezt pedig a nemrég megosztott fürdőruhás bejegyzése kiváló szemszögből mutatja.

– Ahol a vizek találkoznak, ott megtalálsz engem – írta a poszthoz, hiszen, aki követi a modellt, azt jól tudja, hogy az óceán partján, egy „buborékhotelben” piheni ki a fáradalmakat, emellett ha teheti, sűrűn meglovagolja a hullámokat. A férfi kommentelők is észrevették Sylvi bájait, és záporoztak a dícséretek a legújabb szexi fotója mellé: volt, aki alakját méltatta, miszerint sok húszéves megirigyelné, illetve valaki „istennőként” jellemezte Sylvit. Akadt olyan hozzászóló is, aki szerint az egykori modell szebb, mint a tenger.

