Ahogy már korábban megírtuk, a debreceni születésű Bódi Sylvi három év után visszatért régi szenvedélyéhez, a szörfözéshez, amiről képeket is mutatott az Instagramon.

A modell képeire nagyon sokan szoktak reagálni, akár írásban is, a komment szekcióban. A hozzászólások leginkább pozitív jellegűek, a rajongók előszeretettel érdeklődnek a szörfözés iránt, nagyon sokan gratulálnak neki, jó hullámokat kívánnak, és akadnak akik, akik azt kívánják, bárcsak ott lehetnének vele.

Ám követői a részletekben is képesek elveszni. Sylvi nem szégyelli mutogatni alakját, ezt pedig egy lelkes kommentelő is észrevette – tudatta az Origo hétfői közlésében. Az egyik fotón, melyen tangás fürdőruhában látható, valaki megdicsérte a szörföző fenekét a hozzászólások között: „Húúú, az a popsi, Szilvi” – írta egy felhasználó. A kommentre (a sztároktól szokatlan módon) az egykori szépségkirálynő is válaszolt: „Neked is átment a lényeg...”.