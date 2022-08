Csaknem egy hónappal ezelőtt derült ki, hogy a debreceni származású énekes, Vavra Bence is megcsillogtathatja tánctudását a Dancing with the Starsban. Bencét hónapokkal korábban egy ország megismerte, ugyanis a Sztárban Sztárban nemcsak részt vett, de végül ő vihette haza a legsokoldalúbb előadónak szánt trófeát. Érdeklődésünkre elmondta,

nagyon várja a Dancing With The Stars műsort, már gőzerővel zajlanak a próbák, és elsősorban nem másoknak, hanem magának szeretne bizonyítani.

– Bevallom, nagyon meglepődtem, amikor megcsörrent a telefonom, és közölték, szeretnék, ha részt vennék a táncműsorban. Őszintén szólva, ha nekem kellett volna szereplőket választani, akkor nem gondoltam volna magamra, de hihetetlenül örültem a megkeresésnek. Már korábban megfordult a fejemben, hogy el kellene kezdenem táncolni, és a Sztárban Sztár után ez a gondolat csak erősödött bennem. Nagyon pörgős nyári szezonon vagyok túl, sok minden történt, azonban úgy gondoltam: miért is ne lehetnék az egyik versenyzője a táncműsornak?

Imádja a kihívásokat

Bence úgy gondolja, ha a táncműsor fele olyan jó lesz, mint a Sztárban Sztár, akkor már megérte, ráadásul össze tudja kötni a kellemeset a hasznossal.

Lissák Laura a táncpartnerem, akit már korábbról ismerek, és nagyon jó véleménnyel vagyok róla. Többször találkoztam vele, egy nagyon jó fej csajnak tartom

– fogalmazott. Hozzátéve, már gőzerővel próbálnak, naponta 5-6 órát táncolnak, hogy minden flottul menjen. – A tánc már magában kemény fizikai megterhelés, nem beszélve a társastáncról, ugyanis itt nemcsak magunkra, hanem a partnerünkre is figyelni kell. Csak akkor működik jól, ha a partnerek tudnak együtt dolgozni, ez nálunk megvan Laurával, jól kijövünk – hangsúlyozta. Kiemelte, az elmúlt időszakban több figyelmet kapott, ami miatt igazán boldog és jólesik neki, viszont ő alapvetően énekes-dalszerző, és szeretne is az maradni.

