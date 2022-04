Idén miniturnéra indul a Pély Barna Band, többek között Debrecenben is fellép – tájékoztatta a formáció a Naplót. Kíváncsiak voltunk, honnan jött az ötlet, hogy Pély a szólókoncertek után zenekarral indul útnak. – Gyerekkorom óta játszom zenekari formációkkal, és a közös zenélés örömét nem felejtettem el az alatt az időszak alatt sem, amikor kipróbáltam magam egy looperrel „egyszemélyes” zenekarként. Mindig is fontos volt számomra a közösség, és emellett összeállt a fejemben egy olyan hangzás, amelyhez végre elhívhattam a szívemhez legközelebb álló zenészeket, hogy megint egy új utat járhassak be úgy, hogy ők állnak mellettem a színpadon – fogalmazott lapunknak a dalszerző-előadó. Kiemelte, Debrecen az egyik kedvenc városa. Mindig szívesen mutatja be itt az új zenei anyagait a helyi közönségnek is. Mint elmondta, nagyon impulzív közeg. Ezen azt érti, hogy őszinte a közönség.

Világot jelentő deszkák

Az elmúlt két év nem volt igazán eseménydús a zenészeknek, viszont Pély Barna megfordult a Sztárban sztár színpadán is. Éppen ezért feltettük a kérdést: mennyire hiányzik számára a koncertélmény – a zenekari kíséret, a szórakozni vágyók szeretete? – Mondhatni, azóta van alapvető igényem rá, mióta először színpadra álltam az első középiskolai zenekarommal. Egyből éreztem, hogy igazából a világot jelentő deszkákon érzem magam otthon. Nyilván több évtized után ezek az érzések finomodtak, de az a vágy, hogy kifejezzem magam zenészként, dalszerzőként vagy énekesként, az nem változott. Minden reggel úgy ébredek, hogy bele akarok énekelni a mikrofonba, és be akarom dugni az erősítőbe a gitárt. A tévéműsorok (Dal 2020, Nicsak, ki vagyok, Sztárban sztár) és az új dalok írása segített át lelkileg ezen a koronavírus-járvány okozta nehéz időszakon – jegyezte meg.

Benne él minden művében

– Az új dalaim az elmúlt évtized érzéseit tükrözik. Nem kell olyannak lenniük, mint a United-daloknak, mert azokat is játszom. Mindegyik dalomban benne vagyok én magam, akár United-dal, akár újabb. Így a koncert a mostani érzéseimnek és a 2000-es évek nosztalgiájának egy izgalmas kavalkádja, melyben bátran feloldódhatok én is, és a közönség is. Ez a felállás hasonlít egyébként a legjobban ahhoz a funkyéletérzéshez, amit akkori zenekarommal képviseltünk – mondta.

