Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, a formáció december 20. körülre ígérte legújabb szerzeményük, az Eltéphetetlen című dal bemutatását, amit ma, kedden hallhat először a közönség. A szerzeményről lapunk érdeklődésére a csapat frontembere, Balázs „Kowalsky” Gyula néhány hete a következőképpen fogalmazott: egy igazán érzelmes dalt kapnak tőlük a rajongók.



Nos, úgy tűnik, a hosszas várakozás meghozta gyümölcsét.

Ahogyan megszokhattuk a csapattól, mély érzelmeket közvetít az új mű, ami a frontember szerint szerelmes számként, de imaként is értelmezhető. „Nélküled megdermed és fagyos a táj, a hajnal szerelmet sehol nem talál. Mint egy semmibe ívelő híd, hangtalan dal, szeretetlen szív. Melletted bennem lecsendesül, a hiány a bőségben elmerül. Az önzés megtagadja önmagát, bennem te ragyogsz, mást nem talál. Nem tagadom, hogy a neved éltet, nekem a lényed a táplálékom, a lelki nyugalom az anyagi atomi tengerben, amiben magamat látom. És bár tépi a sebeimet, akkor is evezek a dagadó hullámsíron, ha bedarál, ha belehalok, akkor is megyek hozzád. Ami meg fájni akar, hadd fájjon!” – részlet a dalszövegből. – Akik ismerik a zenéinket, azok tudják, az érzelmeknek nemcsak teret adunk, hanem az érzések adják az alapot – hangsúlyozta Kowalsky. Megjegyezte, a közelgő szilveszteri bulin már hallható lesz az Eltéphetetlen című dal, és persze a 2022-es soron következő partikon is.

