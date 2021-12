Pár hete mutatták be az utolsó James Bond-filmet, a Nincs idő meghalnit Daniel Craig főszereplésével, melynek voltak ugyan döccenői, de a kritikusok abban azért többnyire egyetértettek, hogy ezek ellenére is méltó lezárása volt a Craig-féle karakterívnek. Az új 007-est még nem leplezték le, de Hollywood persze bőszen tippelget az utódra: többek között Regé-Jean Page-ről, Henry Goldingról, Lashana Lynch-ről és Idris Elbáról is hallani.