A szervezők közleményükben Káel Csabát, a Müpa vezérigazgatóját, a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek alapítóját idézik, aki kiemelte: büszkék arra, hogy milyen nagyszerű fogadtatása volt a Bartók Tavasz országos programjának, amelyen zseniális partnerekkel - művészekkel, városvezetőkkel, szervezőkkel, elhivatott partnerintézményekkel - dolgozhattak együtt.

Hisszük, hogy egy-egy ország, egy-egy nagyváros márkáját semmi sem építi eredményesebben, mint az ott átélhető művészeti, közösségi élmény, amely kiemelt jelentőségű a kulturális turizmus megerősítésében is

- mondta, hozzátéve: öröm volt látni, hogy a bartóki szellemiség, a kíváncsiság és kreativitás ereje milyen fontos a ma embere számára is.

Káel Csaba kiemelte: többek között olyan kivételes művészek és együttesek tették felejthetetlenné a fesztivált, mint Julia Fischer és a Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Branford Marsalis és barátai, a Vashegyi György vezényelte Orfeo Zenekarral színpadra lépő Anthony Roth Costanzo, vagy Eötvös Péter, aki legújabb operáját hozta el a magyar közönségnek.

A Bartók Tavasz legemlékezetesebb komolyzenei pillanatai:

David Fray Baráti Kristóffal, Várdai Istvánnal és a Liszt Ferenc Kamarazenekarral lépett fel, dupla koncertet adott Várjon Dénes a Concerto Budapesttel, telt ház volt a Frenák Társulat új előadásának premierjén, a fesztiválra különleges programmal készült Uri Caine, Ton Koopman és az Amsterdam Baroque Orchestra, a Székesfehérvári Balett Színház és a Boban Markovic Orkestar, Ramón Vargas, Maxim Vengerov és a Pannon Filharmonikusok, Philippe Herreweghe és a Collegium Vocale Gent, María Pagés, a Circa, valamint Igudesman & Joo is.

Ramón Vargas

Forrás: Mekli Zoltán / Müpa

A tavalyi online bemutatók után országosan is bemutatkozhattak a Győri Balett, a Pécsi Balett, a Szegedi Kortárs Balett és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Bartók Tavaszra készült táncelőadásai. A fesztivál keretében megvalósuló világzenei eseménysorozat, a Budapest Ritmo sok nézőt vonzott Budapesten, de történetében először országos programmal, ingyenes zenei piknikkel is készült, Miskolcon, Győrben és Debrecenben színes programmal szórakoztatva a közönséget.

A Bartók Tavasz legemlékezetesebb táncművészeti pillanatai:

A közleményben kiemelték a latin dzsesszlegenda, Arturo Sandoval fellépését, valamint a BANDALOOP tánctársulat szereplését, amely egy-egy meghatározó épület homlokzatán mutatta be produkcióját.

Mint írják, a telt házas előadások online közvetítéseit nézők ezrei kísérték figyelemmel a fesztivál digitális platformjain.

Látható volt Uri Caine koncertje, a Bartók arab gyűjtését színpadra állító Tiszta forrás című összművészeti produkció és a Magyar Állami Népi Együttes Kivirágzott keresztfája című előadása is.

A Hieronymus Bosch rejtélyes világa című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban

Forrás: Nagy Attila / Müpa

Menny és pokol között: Hieronymus Bosch rejtélyes világa címmel a Bartók Tavasz részeként nyílt meg Közép-Európa legnagyobb Bosch-kiállítása a Szépművészeti Múzeumban. A tárlat jelenleg is látogatható, ahogy a Ludwig Múzeum Kiterjesztett jelen: Az átmenetiség világállapotai című kiállítása és a Magyar Nemzeti Galéria április 12-én nyílt tárlata is, amelynek középpontjában a magyar art deco vizuális kultúrája áll. A Bartók Tavaszon sikerrel debütált a Recirquel Ima című új előadása, amely júniusban is látható a Müpa Sátorban.

A Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetekről készült fotóválogatások a fesztivál online galériájában tekinthetők meg, a fesztiválról készült összefoglaló kisfilmek, az új produkciók születését kísérő videósorozatok a Bartók Tavasz videócsatornáján láthatók.

Borítókép: A Budapest Ritmo fellépői a budapesti Akváriumban, fotó: Pályi Zsófia/Müpa