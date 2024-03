Mint ismert, Fodor Zsóka és Várkonyi András négy évtizedet dolgozott együtt, ám úgy tűnik, nemcsak a közös munka, hanem a köztük lévő szoros baráti kapcsolat is végérvényesen megszakadt. A konfliktus Várkonyi András nyilatkozatával kezdődött, aki azt állította, hogy néhány hónapja a színésznő nem ment el egy közös fellépésükre, hiába várt rá ő és a nézők is: emiatt egyfelől nagyot csalódott benne, másrészt anyagi kár is érte.

A történtekről az újságból értesült Zsóka, aki sérelmezte, hogy kollégája ilyeneket állít róla, majd hozzátette, hogy nem lát arra esélyt, hogy tisztázzák a problémát.

Nagyon rosszul esett ez az egész, mondhatni, kaptam egy gyomrost tőle.

Andrisban vannak tüskék, de hogy mik, az maradjon a mi titkunk. Nem haragszom rá, inkább csodálkozom. Szeretnék a jövőben is csak a szép közös élményeinkre emlékezni" - mondta akkor.

Azóta eltelt pár hét, azonban a színésznőt nem csak lelkileg, de testileg is megviseli a feszült helyzet A sok stressz miatt a vérnyomása is magas lett, és úgy érzi 40 év barátság után nem ezt érdemelte.

Idegileg elég rossz állapotban vagyok. Az orvosnőmmel elég szoros a kapcsolatom Amit ő csinált, az eléggé mellbevágott.

Azóta magas, 170-es a vérnyomásom, remeg kezem, lábam, mert ez hitelrontás.

Ha valami baja van velem, ami tudom, hogy van, mert mindig mindenki visszamond. Ezen gondolkozzon el az Andris, mert mindent tudok, amit rólam mond a hátam mögött. Nem beszéltünk azóta sem, és valószínű nem is fogunk, mert miről... Nagyon fáj. Úgy érzem nem érdemeltem meg tőle" - fejtette ki a Kiskegyednek, amit az Origo idézett.