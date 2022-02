A bulvárlap munkatársait beengedte Jolika néni a gyilkosság helyszínére, az erősen lelakott családi házba is. Itt a kollégák furcsa falfirkákat – például „Apám”, „Tök jó hely a börtön!”, illetve „A szüleid a legfontosabbak!” – és lövésnyomokat is láttak. „Mi nem szóltunk rá Péterre: miért is ne rajzolgathatott volna a falra, ha ahhoz van kedve? Nem baj. Annyi különös gondolat kavargott a fejében, hogy azokat mind ki kellett adnia magából” – mondta az összefüggéstelen mondatokra és furcsa firkákra az édesanya, aki szerint a fiúnak van légpuskája, állítólag engedélye is van hozzá, ám nem engedték az udvaron lövöldözni, így a házban a szekrényekre lövöldözött.