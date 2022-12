2022 Aranylabdása nem hajlandó megjelenni a világbajnokság döntőjének helyszínén, hiába hívta őt Emmanuel Macron, francia elnök is – írja az M4 Sport. A 34 éves támadó egészségesnek lett nyilvánítva klubcsapata, a Real Madrid által, magyarán minden további nélkül pályára léphetett volna még a vb-n. Már ha Didier Deschamps, a franciák szövetségi kapitánya is úgy akarta volna.

Azt nem tudni – és éppenséggel Benzema is erre panaszkodott realos csapattársainak –, hogy mi vezérelte Deschamps-ot, mikor gyakorlatilag ajtót mutatott a csatárnak, és hogy miért reagált így a minap, az azonban egyre biztosabbnak tűnik, hogy a korábbi hírekkel ellentétben az aranylabdás nem utazik el Katarba a döntőre.

Pedig érem is járna neki, hiszen papíron még most is a vb-keret tagja. De a jelek szerint az a papír nem Deschamps-é. Az aranylabdás érthetően dühös a történtekkel kapcsolatban, és az ESPN információi szerint úgy döntött, hogy bár Emmanuel Macron, Franciaország elnöke is invitálta őt, nem lesz ott Katarban a vasárnap 16 órakor kezdődő világbajnoki mérkőzésen, melyet Argentína és Franciaország vív egymással.