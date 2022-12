Végéhez közeledik a katari labdarúgó-világbajnokság, már csak két mérkőzés van hátra a tornából. Parázs csatákat és igazi „utolsó vérig”-küzdelmet ígér a szombati bronzmérkőzés, amelyen Horvátország és Marokkó csap össze a torna harmadik helyéért – írja az M4 Sport.

Kicsit déja vu-je lehet a horvát és a marokkói válogatott játékosainak, ugyanis pontosan úgy fogják befejezni a vb-t, ahogy elkezdték: egy egymás elleni mérkőzéssel. A két csapat november 23-án találkozott az F csoport nyitányán, és 0-0-s döntetlenre végeztek. A marokkói szövetségi kapitány, Regragui ezúttal jobb meccsre számít. Ellenfelüket dicsérve kiemelte, hogy sokan ugyan leírták a horvátokat, mondván, már leáldozóban a csillaguk, de ők pontosan tisztában voltak vele, hogy a torna egyik legerősebb csapatáról van szó. – Az első meccsen mindkét csapat óvatosan játszott, most viszont egyaránt győzelemre törünk majd, remek mérkőzést várok” – idézi a BBC a 47 esztendős szakember szavait.

Regragui: Modric nagy harcos, elképesztő, amit 37 évesen művel

A mester Luka Modricról is elismeréssel szólt, a 37 esztendős középpályásnak a szombati lehet az utolsó fellépése a horvát nemzeti együttes mezében. – Nem tudom, hogy most látjuk-e utoljára a válogatottban, de ő egy óriási versenyző, nagy harcos, és biztos vagyok benne, hogy stílusosan akarja befejezni a vb-t, szóval óvatosnak kell lennük. Le a kalappal előtte, amit 37 évesen művel, egészen elképesztő, a játékát látva abszolút megértem, miért kapott annak idején aranylabdát – mondta Regragui.

A horvátok kapitánya, Zlatko Dalic ugyanakkor aláhúzta, bízik benne, hogy Modric még legalább a 2024-es Eb-ig folytatja. – Remélem, hogy még azon a tornán is ott lesz velünk, én úgy érzem, hogy igen, de ezt végeredményben úgyis neki kell eldöntenie – lamentált Dalic, majd rátért a bronzmeccsre.

Dalic: Marokkó olyan, mint mi voltunk négy éve

Kollégájához hasonlóan leszögezte, kemény küzdelmet vár, s számukra is kiemelt fontosággal bír az összecsapás, egyfajta döntőként fogják fel, és minden erejükkel harcolni fognak az éremért. A horvát szakvezető hangsúlyozta, nagyon tisztelik a marokkói csapatot, amely óriási meglepetést okozva jutott el idáig. – Ugyanúgy állnak hozzá a mérkőzéshez mint mi, nekik is hatalmas meccs lesz ez, erős csapatuk van, nem törődünk azzal, hogy mások mit mondanak, mert pontosan tudjuk, hogy a marokkóiak is mindent beleadva küzdenek majd a harmadik helyért – fogalmazott.

Dalic párhuzamot vont a mostani marokkói együttes és a 2018-as vb-n ezüstérmes horvát válogatott között. – Marokkó olyan, mint mi voltunk négy éve, tőlünk és most tőlük sem várta senki, hogy eddig jutnak. Megérdemlik, hogy itt legyenek, rengeteget fejlődtek, meccsről meccsre egyre jobb teljesítményt nyújtottak. Remek csapattá értek, tele vannak erővel és motivációval – tette hozzá a horvát tréner, aki szerint azért is különleges ez a bronzmérkőzés, mert miközben számos favorit – Spanyolország, Németország, Hollandia, Anglia – már korábban búcsúzott, szombaton két olyan alakulat néz majd farkasszemet, melyek közül egyik sem számított igazán a torna esélyesének.

Nem várható sok hiányzó

Regragui a lehetséges hiányzókról szólva elmondta, hogy hátvédjük és csapatkapitányuk, Romain Saiss nem épül fel sérüléséről. Hozzáfűzte, szerették volna, ha Saiss vezeti ki a csapatot az utolsó nagy csatára, és ugyan rajta kívül is akadnak, akik nem teljesen egészségesek, de így is készek felvenni a harcot.

A horvátoknál az Argentína elleni elődöntőben lecserélt Brozovic játéka kérdéses, az eddig remek teljesítménnyel kirukkoló hátvéd, Josko Gvardiol is sérüléssel küzd, de így is jó esély van rá, hogy pályára lép.

Érdekességek