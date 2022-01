Fontos változás az eht.-ban az is, hogy a versenysemlegesség biztosítása érdekében a hírközlési szolgáltatások fogalma mostantól kiterjed az úgynevezett számfüggetlen személyközi hírközlési szolgáltatások körére is. Ennek alapján az olyan, széles körben használt over the top szolgáltatások is a szabályozás hatálya alá kerülnek, mint a Skype, a WhatsApp és a Viber – hívják fel a figyelmet a jogi szakemberek.