Már van a kínálatban csak nőknek szóló csoportos utazás, kalandtúra és városnézés, sőt, olyan magánszigetek is, ahová csak a gyengébbik nem képviselőit engedik be – most pedig egy olyan hotel is nyílt, ahol kizárólag nők szállhatnak meg – írja a Travel+Leisure cikke alapján a Travelo.