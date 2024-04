Ennek a stratégiának a lényege, hogy az ajánlatot tartalmazó üzeneteket közvetlenül a potenciális vagy meglévő ügyfelek e-mail-címére küldjük, jól célzott tartalommal, ajánlatokkal és a kíváncsiságot felkeltő információkkal. Akkor sincs gond, ha esetleg még nem mélyedtél el a hírlevél feliratkozói bázis felépítésében, az e-mail-címlista vásárlás ebben is segíthet. (Ne ijedj meg, nem olyan, mint régen.) Ebben a cikkben bemutatjuk, hogyan használhatod az e-mail-marketinget hatékonyabban a vállalkozásod növekedésének elősegítésére.

De előbb néhány szó az e-mail-marketing üzleti előnyeiről

Az e-mail-marketing számos előnnyel bír, amelyek közvetlenül hozzájárulnak a vállalkozás sikeréhez. Ezek közé tartozik a leadgenerálás is, a legutóbbi statisztikák szerint a hírlevelezés az egyik leghatékonyabb eszköz az értékes leadek szerzésében. Emellett az új vásárlók szerzése során is kifejezetten hasznos eszköz, a Campaign Monitor jelentése szerint ugyanis az e-mail-marketing, ha jól csinálják akár 3800%-os ROI-t (vagyis Return On Investmentet, azaz megtérülést) érhet el.

Mindez azt jelenti, hogy minden egyes marketing célú e-mailre költött 1 dollár átlagosan 38 dollár bevételt generál. Ez az arány rendkívül vonzóvá teszi az e-mail-marketinget a vállalkozások számára, különösen azok számára, amelyek új piacokra kívánnak belépni vagy új ügyfeleket szeretnének szerezni. Persze a magyar piacon kicsit módosulnak az arányok, de az a megállapítás továbbra is igaz, hogy az e-mail-marketing az egyik legkifizetődőbb és legköltséghatékonyabb digitális marketing eszköz, amit felhasználhatsz.

Ha pedig ez nem lenne elég, az egyszerű hírlevelezés messze felülmúlja a közösségi média eredményeit az elkötelezettség tekintetében. Az OptinMonster úgy találta, hogy a Facebookon, Twitteren és Instagramon az általános elköteleződési ráta 0,58%. Összehasonlításképpen, az e-mailek átlagos megnyitási aránya az összes iparágban 22,86%, az átlagos átkattintási arány (CTR) pedig 3,71%.

Ennek okán nem a véletlennek köszönhető, hogy a hírlevelezés fontos szerepet játszik az eladások növelésében, valamint a meglévő ügyfelek elköteleződésének erősítésében is. Egy-egy jól célzott, jó tartalommal és vizuális elemekkel operáló e-mail-kampány remek platform akár új szolgáltatások és termékek bevezetéséhez is, lehetővé téve azt is, hogy közvetlen visszajelzést kapj az ügyfeleidtől, ami akár a termék- és szolgáltatásfejlesztésben is segíthet.

Forrás: Illusztráció / Freepik.com

E-mail-marketing tippek és trükkök 2024-ben

Mivel a naptár már 2024-et mutat, vannak olyan alapvetések, amelyek megkerülhetetlenek, ha e-mail-marketingről és kampányokról van szó. Attól függően természetesen, hogy milyen hírlevél szoftvert használsz, különböző lehetőségeid vannak a folyamatok automatizálására.

Persze a folyamatok kialakítása, például, hogy mi történik az érdeklődővel:

a weboldalon keresztüli feliratkozás után,

vagy azt követően, hogy letöltötte a lead magnetet (gondolunk itt arra, hogy indul-e a feliratkozónak témába vágó automata hírlevél-sorozat),

megvett egy terméket/szolgáltatást,

születésnapja van stb…

… kicsit macerás lehet és némi időt vehet igénybe, de megéri a fáradtságot, hiszen innentől kezdve automatikusan megy a vásárlást visszaigazoló e-mail, a születésnapja alkalmából adott kedvezménykupon és az a több részes hírlevél-sorozat is, amivel a lead magnet letöltése után végigvezetjük a sales funnel különböző állomásain.

Az e-mail-marketing automatizáción kívül ugyanilyen alapvetés az is, hogy a hírlevélnek ugyanúgy, ahogy a weboldalnak vagy landing page-nek, szintén reszponzívnak kell lennie. Mivel az utóbbi 1-2 évben több mint 30%-kal nőtt az e-mailt okostelefonon vagy épp tableten megnyitók aránya, ez egy megkerülhetetlen ziccer. De nézzük mi van még!

Perszonalizált kampányok

A személyre szabott e-mail-marketing kampányok jelentősen növelhetik a vállalkozásod eredményességét. A perszonalizált tárgymezők és hírlevél szövegek, valamint az egyéni, a feliratkozó érdeklődési körének és korábbi vásárlásainak megfelelő ajánlatok mind hozzájárulnak a megnyitási arányok és az értékesítés növeléséhez.

Feliratkozók szegmentálása

A célközönség, jobban mondva a tényleges feliratkozók szegmentálása lehetővé teszi, hogy pontosabban célozd az ajánlataidat, illetve eleve ennek megfelelően kerüljenek az ajánlatok kidolgozásra. Ezzel is növeled a kampányaid relevanciáját és hatékonyságát.

A/B tesztek

Mindenkivel előfordul, hogy a jónak hitt kampány és ajánlat valamiért nem hozza az elvárt eredményeket. Ilyenkor az ajánlat felülvizsgálata után érdemes lefuttatni egy A/B tesztet is, mert segít megtalálni a leginkább vonzó tárgymezőket, hírlevél szövegeket és CTA-kat. Ezt a kampány futtatása közben is ajánlott megtenni, ha nagyon nem jönnek a számok. A homokba dugott fej sosem jó stratégia.

Adj tartalmat az érdeklődőknek

A lead magnet az egyik legjobb módja a feliratkozói bázis növelésének. Ez a célközönség számára releváns és értékes tartalom, amit a feliratkozásért cserébe adunk. Ma már nincsenek korlátok, a lead magnet lehet e-könyv, webinar, tanulmány, infografika vagy bármilyen más tartalom, amely értéket nyújt az olvasó számára.

Pre-launch kampányok

Egy-egy új szolgáltatás vagy termék bevezetése előtt érdemes elkezdeni csepegtetni az információkat a hírlevél-feliratkozók körében. Amennyiben a bevezetés előtt lehetőségük nyílik megvásárolni/kipróbálni az új terméket és kommunikálva is van feléjük, hogy ezzel a bizalmukat és a hűségüket hálálod meg, az értékesítési számok is növekedni fognak. Az ügyfelek elköteleződéséről nem is beszélve.

Egyedi ajánlatok – kizárólag feliratkozóknak

Ez a pre-launch kampányokhoz hasonlóan, egyedi VIP érzést nyújt a feliratkozónak, hiszen a nyilvánosan elérhető áraknál kedvezőbb áron vagy ajándékkal, plusz szolgáltatással megspékelve juthat hozzá a kinézett termékhez.

Forrás: Illusztráció / Freepik.com

Az e-mail-címlista vásárlás előnyei

Természetesen az is jó kérdés, hogy mi a helyzet akkor, ha még nem építettél fel hírlevéllistát vagy túl kevesen vannak rajta egy sikeres kampányhoz. Nos, ebben az esetben sincs probléma, hiszen az e-mail-címlista vásárlás lehetőséget nyújt arra, hogy gyorsan bővítsd a célközönségedet, és azonnal növeld a kampányaid elérését.

Bár ezt a módszert óvatosan kell alkalmazni, hogy ne sértse meg a GDPR vagy más adatvédelmi szabályokat, ha megbízható forrásból származó, célzott listákat vásárolsz, ez jelentősen javíthatja az e-mail-marketing kampányaid hatékonyságát.

Egyébként az e-mail-címlista vásárlás segíthet abban is, hogy új piacokra lépj be, vagy olyan potenciális ügyfeleket érj el, akik korábban nem voltak a látókörödben. Ezáltal gyorsabban növelheted a márkaismertségedet és elősegítheted a vállalkozásod növekedését is, így mindenképpen érdemes megfontolnod ezt a lehetőséget is.