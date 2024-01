Milyen feladatokat látnak el a beszerzők?

A beszerzők a logisztikai folyamatok egyik kiemelten fontos láncszemei. Feladatkörük több mindenre is kiterjed, beleértve olyan tevékenységeket, mint a:

Beszerzési stratégia kidolgozása : A beszerzők a logisztikai csapat részeként tevékeny részt vállalnak a beszerzési stratégia kidolgozásában. Ez magában foglalja a piaci elemzések elvégzését, a potenciális beszállítók felmérését, illetve az árakkal kapcsolatos versenyképességi vizsgálatokat is.

: A beszerzők a logisztikai csapat részeként tevékeny részt vállalnak a beszerzési stratégia kidolgozásában. Ez magában foglalja a piaci elemzések elvégzését, a potenciális beszállítók felmérését, illetve az árakkal kapcsolatos versenyképességi vizsgálatokat is. Tárgyalások lebonyolítása : A beszerzők alapvető feladata emellett a lehetséges beszállítók felkutatása, illetve a velük való tárgyalások kezdeményezése is. Ezt követően összehasonlítják az árajánlatokat, költségelemzést végeznek és mérlegelik a lehetőségeiket.

: A beszerzők alapvető feladata emellett a lehetséges beszállítók felkutatása, illetve a velük való tárgyalások kezdeményezése is. Ezt követően összehasonlítják az árajánlatokat, költségelemzést végeznek és mérlegelik a lehetőségeiket. Szerződéskötés : Sikeres megállapodás esetén a beszerzők tevékeny részt vállalnak a beszállítói szerződések összeállításában és megkötésében is. Ezen dokumentumok többek között olyan elemeket és szempontokat tartalmaznak, mint a szállítandó termék tárgya, az árak, fizetési feltételek, valamint a szállítás módja és ideje.

: Sikeres megállapodás esetén a beszerzők tevékeny részt vállalnak a beszállítói szerződések összeállításában és megkötésében is. Ezen dokumentumok többek között olyan elemeket és szempontokat tartalmaznak, mint a szállítandó termék tárgya, az árak, fizetési feltételek, valamint a szállítás módja és ideje. Kapcsolattartás: A beszerzők a folyamat egésze során több kommunikációs tevékenységet is folytatnak, azaz együttműködnek a beszállítókkal, egyéb partnerekkel, továbbá a társosztályokkal is.

Mindezen feladatok persze egyéb tevékenységekkel is kiegészülhetnek a vállalat típusától és méretétől függően. Az ugyanakkor jól látszik, hogy egy meglehetősen felelősségteljes és sokrétű munkakörről beszélünk, amelynek elsődleges célja a költséghatékony és zavartalan beszerzési folyamatok biztosítása.

Elhelyezkedési lehetőségek beszerzőként Hatvanban

A Hatvanban és környékén található vállalatoknál meglehetősen gyakran adódhat lehetőség a beszerzői pozícióban történő elhelyezkedésre. Ezt alátámasztja a HatvanAllas.hu kínálata is, ahol több alkalommal is jelentek már meg beszerző vagy alapanyag-beszerző címszó alatt állások: https://hatvanallas.hu/allasok/raktarozas-logisztika. A pozíciók között tapasztalatot igénylő és pályakezdő vagy gyakornoki lehetőségek is elérhetőek voltak. Emellett egyéb logisztikai állások felbukkanása sem ritka a hatvani portál felületén, vagyis sokak megtalálhatják itt a számításaikat.

A beszerzői munkák kapcsán ugyanakkor több elvárásnak is eleget kell tudni tenni. A gazdasági területen szerzett felsőfokú képesítés megléte a legtöbb helyen alapvető követelmény, csakúgy, mint a magabiztos számítógépes ismeretek. Fontos továbbá az idegennyelv-tudás is, hisz beszerzőként jellemzően külföldi beszállítókkal és partnerekkel is egyeztetni kell. Ezenkívül pedig a tárgyalási készségek, a piaci ismeretek, a problémamegoldó képesség és a kitűnő időmenedzsment szintén létfontosságú lehet az esélyes pályázáshoz.