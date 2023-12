Ha nem is vészesen, de közeleg a középiskolai jelentkezési határidő, ami sok debreceni családnak okoz fejtörést. A Debreceni Szakképzési Centrum széles képzési palettájából szinte minden jelentkező megtalálhatja a számára legoptimálisabb szakmát, abból a célból azonban, hogy a bőség zavarában még könnyebb legyen a választás, a Hajdú Online Tirpák Zsolt kancellárt kérte elméleti idegenvezetésre a DSZC világában.

A Centrum első emberét ezúttal a Keriről kérdeztük, mely két ágazatban 10 szakmát kínál a diákoknak. Mint megtudtuk, a népszerű iskolában jelenleg 576 tanuló folytatja tanulmányait nappali rendszerben, készül az érettségire, a szakmai vizsgára, a felsőoktatásba vagy a munkaerőpiacra. – A Keri több mint félévszázados múlttal rendelkező intézmény, melynek évszázados gyökerei vannak. Az iskola a mai szervezeti és képzési szerkezetét 2015-ben érte el, amikor a Debreceni Szakképzési Centrum egyik intézményévé vált, annak minden lehetőségével – összegzett először Tirpák Zsolt.

Forrás: DSzC-archív

Keresett szakmák palettája

Elmondta, hogy a Keri rendkívül széles körű gazdasági partnerkapcsolattal rendelkezik, így a tanulóknak kiemelkedő lehetőségeik vannak a tanulásra és a munkatapasztalat szerzésére, emellett meghatározó vendéglátóipari és kereskedelmi cégek segítik a szakképzést és várják a végzett tanulókat. Tudatta azt is, hogy a Keriben technikusképzésben Turizmus-vendéglátás ágazatban cukrász szaktechnikus, szakács szaktechnikus és vendégtéri szaktechnikus, míg Kereskedelem ágazatban kereskedő és webáruházi technikus, idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus szakmák választhatók. – Szakképző iskolai képzésben pedig Turizmus-vendéglátás ágazatban cukrász, szakács, panziós-fogadós, pincér-vendégtéri szakember, Kereskedelem ágazatban pedig a kereskedelmi értékesítő képzés érhető el – fűzte hozzá.

– Ahogy a DSZC más iskoláiban, a szakképző iskolai képzési formában itt is nagyobb jelentősége van a szakmai tantárgyaknak, és csak kisebb óraszámban tanulnak a diákok általános műveltséget megalapozó tárgyakat. A szakképző iskolai képzésben tanulók a 11. évfolyam végén szakmai vizsgát tesznek – emelte ki. Megjegyezte azt is, hogy ezen tanulók közül, akik szeretnének általános műveltséget megalapozó képzésben érettségi vizsgát is tenni, felnőttoktatás keretén belül megtehetik ezt, majd számukra is nyitva áll a felsőoktatás lehetősége. A tapasztalatok szerint jellemzően azonban az ebben a képzéstípusban tanulók nagyon szeretik a szakmájukat és rövid időn belül bekapcsolódnak a munka világába.

Többhetes külföldi gyakorlattal

Szó volt arról is, hogy az intézményben angol és német nyelv oktatását biztosítják. – Az idegennyelv-tanulásra és a nemzetközi szakmai szemlélet elsajátítására kiváló lehetőséget nyújt az iskola. Évről évre közel 50 tanuló jut el Németországba vagy Olaszországba, ahol többhetes szakmai tapasztalatszerzésre van lehetőségük az ERASMUS program keretében. Ezen szakmai utak a tanulóknak nem jelentenek kiadást, hiszen az ERASMUS program fedezi a költségeket – fejtette ki a kancellár.

A DSZC vezetősége ebben az iskolában is nagy figyelmet fordít a tanórán kívüli diákélet támogatására, legyen szó akár közösségi programokról, sporttevékenységről, tehetséggondozásról vagy felzárkóztatásról. – Diákjaink évről évre ott vannak az országos szakmai tanulmányi versenyek élmezőnyében, és kiemelkedő eredményeket érnek el nemzetközi versenyeken, nemzetközi bemutatókon is – mondta.

Forrás: DSzC-archív

Kreativitás, pezsgés, alkotás

Mint elhangzott, a pályaorientációra rendkívül nagy figyelmet fordítanak a Keriben is. – Törekszünk arra, hogy közelebb hozzuk a pályaválasztó diákok számára az alkotó vendéglátást és kereskedelmet. Olyan tanulóknak ajánljuk a képzéseinket, akik nemcsak szeretik a finom ételeket vagy süteményeket, hanem szeretnek ezek készítésében is részt venni. Várjuk azokat is, akik izgalmat találnak a vendéglátás sajátos élményében, elvégre a turisztika, a vendéglátás egy különleges életélményt nyújt. A termékek készítése nem csupán egy folyamat, hanem egy kreativitást igénylő alkotó, már-már művészi tevékenység – hívta fel a figyelmet Tirpák Zsolt hozzátéve, hogy a vendéglátás azokat vonzza, akik szeretik a mindig pezsgő, nyüzsgő életet.

A felsőoktatással kapcsolatban kitért arra is, hogy a technikumban végzett tanulók a turisztika és kereskedelem területekre hatalmas előnnyel érkeznek, hiszen óriási szakmai tapasztalattal rendelkeznek azokkal szemben, akik nem technikumban végeztek. – A Keriből kisebb számban tanulnak tovább tanítványaink a felsőoktatásban, mert számukra elsősorban a munkaerőpiac a cél – szögezte le, hozzátéve, hogy kiemelkedő technikusaik közül sokan előbb egy munkaerőpiaci pozíciót elfoglalva lépnek a felsőoktatásba. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a munkaerőpiac nagyon várja a turisztika, a vendéglátás és a kereskedelem területén végzetteket.

Forrás: DSzC-archív

A Keriben nem tartanak felvételit, de a felvétel feltétele a foglalkozás-egészségügyi alkalmasság, valamint egyes szakmákban pályaalkalmassági vizsgálat is szükséges. – Minden vidéki tanulónk számára tudunk kollégiumi férőhelyet biztosítani, hiszen a DSZC három kollégiumot működtet, négy telephellyel. Kiemelten figyelünk arra is, hogy a szakmai tudás átadásán, a nevelésen túl az önmenedzselés képességét is fejlesszük, támogassuk diákjainkban – fogalmazott végül Tirpák Zsolt. A szakképzésbe jelentkező diákok mind ösztöndíjat;- vagy akik duális partnernél helyezkednek el, szakképzési munkabért kapnak, melyről részletesen a DSZC honlapján lehet tájékozódni.