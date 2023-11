Balmazújváros Város Önkormányzata a gazdaságösztönzést és a munkahelyteremtést szem előtt tartva valósította meg a Böszörményi úti iparterület fejlesztését, amely számos, közvetlen és közvetett cél elérését is szolgálta. Egyrészt az alapinfrastruktúra és a közutak fejlesztésével javult a terület megközelíthetősége, ami nemcsak a Böszörményi úti terület vonzó telephellyé alakítására, hanem a már jelenleg is telephellyel rendelkező vállalkozások működésére és együttműködésére is kedvező hatást gyakorolt. A 67.958 négyzetméteres iparterület kialakítása során, a területen a pályázatnak köszönhetően kiépült az alap- és kommunális infrastruktúra, így a megközelítést lehetővé tévő feltáró utak, kapcsolódó csapadékvíz-elvezetéssel és közvilágítással együtt kerültek kialakításra. A területen a víz, szennyvíz, gáz, és villamosenergia-hálózat kiépítése is megvalósult. A projekt mély- és útépítési munkálatait nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Csőmobil Kft. és a Cívis-Út Kft. végezte el, a villamos energia hálózat kiépítését pedig a Mezei – Vill Kft. kivitelezte. Összefoglalva a projekt keretében megvalósított legfőbb projektelemek az alábbiak: - A megközelítést lehetővé tévő infrastruktúraelemek kialakítása - Ivó- és technológiaivíz-ellátás - Szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés - Földgázellátás biztosítása - Villamosenergia-ellátás - Felszíni vízelvezetés

A beruházásnak köszönhetően olyan ipari terület jött létre, mely jó infrastrukturális és logisztikai adottságokkal bír, ezáltal jelentősen hozzájárulhat Balmazújváros gazdasági potenciáljának növeléséhez.