Visszatérő vendéglátós álláslehetőségek Salgótarjánban

Salgótarjánban több vendéglátós munkakör is visszatérő lehetőségnek számít az egyes állásportálokon. A SalgotarjanAllas.hu kínálatában például pultos állásra vonatkozó hirdetésekkel már több alkalommal is lehetetett találkozni. Legtöbb esetben bárokba, illetve sörözőkbe kerestek pultosokat, ugyanakkor a pozíciót akár kávézókban, gyorséttermekben, éttermekben is adódhat lehetőség betölteni. A feladatok minden esetben hasonló jellegűek, vagyis a rendelések felvételét, a vendégek kiszolgálását, az ételek/italok elkészítését és/vagy szervírozását, valamint a pult és a munkakörnyezet rendben tartását foglalják magukban.

Különböző szakács álláslehetőségek szintén több alkalommal elérhetőek voltak már a salgótarjáni állásportál felületén. Volt mikor hagyományos, általános jellegű étteremhez kerestek szakácsot, de olyan is, mikor kifejezetten tematikus, például kézműves hamburgerekre specializálódott étterem volt a hirdető. Előbbi esetében az elkészítendő ételek nyilvánvalóan egy jóval szélesebb skálát öleltek fel, míg utóbbi kapcsán azt a néhány ételt kellett professzionálisan elkészíteni.

A sorból természetesen a felszolgálói pozíciók sem maradhatnak ki, amelyek megjelenése ugyancsak több példa volt már a vendéglátás álláskategórián belül. A potenciális elhelyezkedési lehetőségek választéka ez esetben is változatos lehet, hisz felszolgálókat megannyi vendéglátóhelyen alkalmaznak. A feladatok viszont ezzel szemben mindig hasonlóak, beleértve a terítést, a rendelések felvételét, az ételek és az italok felszolgálását, a vendégek kérdéseinek megválaszolását, valamint olykor a fizettetést is.

Végezetül pedig a konyhai kisegítő munkakörökről is érdemes szót ejteni, hisz ezek a pozíciók is gyakran elérhetőek Salgótarjánban. Esetükben teljességgel betanított munkavégzésről van szó, amelynek többek között a mosogatás, a konyhai berendezések takarítása, a nyersanyagok előkészítése, a tálalásban való segédkezés, továbbá a konyhafőnök utasításainak követése egyaránt a részét képezi.

Mire számíthatsz a vendéglátós munkák kapcsán?

A vendéglátós álláslehetőségek egyik hatalmas előnye, hogy sokuk akár szakirányú képzettség és tapasztalat hiányában is betölthető. Legyen szó felszolgálói, pultos vagy konyhai kisegítői munkakörökről, az ilyesfajta hirdetések sokszor bárki olyan által eséllyel megpályázhatóak, aki eltökélt és törekvéseket mutat a betanulás, szakmai fejlődés iránt. Előnynek számítanak továbbá a karrierépítési lehetőségek is, hisz sok kapu, illetve előrelépési esély megnyílhat azok előtt, akik szereztek néhány év tapasztalatot a vendéglátásban. Végezetül pedig a kapcsolatépítésről sem feledkezhetünk meg, hisz ezekben a szakmákban számos új ismeretségre lehet szert tenni.

Persze, mint minden munkakörnek, úgy a vendéglátós pozícióknak is megvannak az árnyoldalai. Nehézség például a beosztás, ezen állások kapcsán ugyanis több műszakkal, hétvégi és ünnepnapi munkavégzéssel is kell számolni. A fizikai megterhelés szintén kedvezőtlen lehet sokaknak, hisz a vendéglátásban nem ritkák a 10-12 órás, vagy akár hosszabb műszakok is. Mindemellett pedig a stressz is megemlítendő, amit zsúfolt munkanapok, a panaszos vendégekkel vagy a munkatársakkal való nézeteltérések is generálhatnak.