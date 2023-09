A lakáskiadás előnyei

Az első szempont természetesen az, hogy az ingatlan kiadásából passzív jövedelmünk származik. A bérlő havonta fix összeget fizet, ami a jelenlegi gazdasági helyzetben valószínűleg minden háztartásban jól jön: ebből fedezhetjük az ingatlan esetleges felújításával kapcsolatos költségeket, vagy adott esetben lakáshitelünket. A bérleti díjak jelenleg rendkívül magasak, különösen a fővárosban, de a vidéki nagyvárosokban is növekedést láthattunk az elmúlt években.

Amennyiben lakásunk üresen áll, valószínűleg nem látogatjuk naponta: a bérlő azonnal jelezni tudja, ha valami meghibásodott, esetleg beázás történt, így az ingatlan értékét tovább megőrizhetjük.

Ezen kívül a kiadás egy rugalmas hasznosítási mód, hiszen ha később mégis használni szeretnénk az ingatlant, csak fel kell mondanunk a bérleti szerződést. De akkor is érdemes a bérbeadás mellett dönteni, ha eladó a lakásunk Budapesten vagy egy népszerű vidéki nagyvárosban; hiszen amíg nem kerül az új tulajdonoshoz, addig is pénzt termel nekünk.

De kinek adjuk ki lakásunkat?

Ha van kiadó lakás Budapesten, már csak azt kell eldöntenünk, hogy ismerőst vagy idegent válasszunk. Mindkét lehetőségnek megvannak az előnyei és hátrányai, melyek kellő mérlegelése után hozhatunk döntést.

Ha ismerősnek adnánk ki…

Ha ismerjük a bérlőt, nagyobb biztonságban tudhatjuk magunkat: fogalmunk lehet arról, hogy hogyan kezeli jelenlegi lakását, mennyire igényes környezetére, illetve anyagi helyzetére is nagyobb a rálátásunk. Ebből már sejthetjük, hogy hogyan viselné gondját a mi lakásunknak, és hogy számíthatunk-e a rendszeres fizetésre. Egy ismerőssel könnyebb és gördülékenyebb a kommunikáció is, egyszerűbb megbeszélni a felmerülő problémákat, melyeket nagyobb eséllyel fog azonnal jelezni felénk.

Összességében elmondható, hogy a kiadással járó veszély kisebb akkor, ha ismerőst választunk leendő lakónak.

A kockázat ebben az esetben a személyes kapcsolatunk terén jelentkezhet. A bérlő érezheti úgy, hogy a bérbeadóval alá-fölérendeltségi viszonyban áll. Ezen kívül bármikor felmerülhet közöttünk konfliktus például a bérleti díj, a lakás berendezése, vagy a kisállattartás kérdésében, esetleg a bérleti szerződés felmondása miatt. Egy ismerőssel nehezebb egy ilyen konfliktus felvállalása: nem könnyű meghúzni a határt az üzleti és a személyes kapcsolat között, ez pedig veszélybe sodorhatja a barátságunkat.

Ha idegennek adnánk ki…

Ismerőseink száma véges, ha azonban idegen bérlőt választunk, szélesebb körűek lehetőségeink. Ha a lakásunk akár elhelyezkedése, akár állapota miatt vonzó a potenciális bérlők számára, úgy még verseny is kialakulhat, aminek következtében magasabb áron adhatjuk ki azt.

Ebben az esetben a bérlővel bátrabban vállalunk fel konfliktust, könnyebb szívvel érvényesíthetjük érdekeinket, vagy mondhatunk neki nemet, ha olyan kéréssel fordul hozzánk, melyet nem szívesen teljesítünk. Egy idegen bérlővel a kapcsolatunk általában professzionálisabb és távolságtartóbb.

Az idegen ugyanakkor – természetesen – ismeretlen számunkra: nem tudjuk, milyen környezetből jön, mennyire vigyáz értéktárgyaira, mennyire kompromisszumképes. Nehézkesebb lehet vele a kommunikáció, különösen akkor, ha távolabb élünk az ingatlantól és nem tudunk oda gyakran ellátogatni.

De akkor hogyan döntsünk?

Lakásunk kiadása előtt érdemes alaposan átgondolni mindkét lehetőséget. Ha ismerőst választunk, fontos tisztázni a bérlés feltételeit, és kapcsolatunk minőségét a bérlői-bérbeadói viszony során. Ha idegennek adjuk ki a lakást, nézzünk alaposan utána a hátterének, esetleg referenciáinak, jövedelmi viszonyainak – ehhez akár egy ingatlaniroda segítségét is kérhetjük. Azonban mindkét esetben célszerű egy minden részletre kiterjedő bérleti szerződést kötni, mely tartalmazza mindkét fél jogait és kötelezettségeit.

Éljünk a lehetőséggel!

Az ingatlanpiacot tanulmányozva láthatjuk, hogy nagy számban vannak eladó lakások a fővárosban, ám a kiadó lakások Budapesten rendkívül gyorsan elkelnek. A bérbeadók tehát jelenleg kiváló helyzetben vannak, könnyedén tehetnek szert – még az adózás után is – magasabb összegű jövedelemre a lakás bérbeadásából. Ha nem szorulunk rá arra, hogy értékesítsük lakásunkat, úgy a kiadás azért is hosszú távú befektetés, mert az ingatlanok értéke folyamatosan emelkedik, így amikor mégis eladni kényszerülünk, azt magasabb összegért tehetjük meg. Addig is biztonságot jelenthet, hogy van egy állandó jövedelmünk, melyre minden hónapban számíthatunk.

Hozzunk tervezett döntést!

A lakáskiadásnak, ahogy azt láthatjuk, számos előnye van, fontos azonban alaposan átgondolni, hogy kinek, milyen feltételek mellett adjuk birtokba az ingatlanunkat. A megfelelő bérlő kiválasztása és a részletekre is kiterjedő bérleti szerződés megkötése lehetővé teszi, hogy a lakáskiadás hatékony és sikeres befektetési lehetőségként szolgáljon a tulajdonosa számára.