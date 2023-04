A fürdőszoba átalakítása fontos döntés. A higiéniai szükségleteken túl a fürdőzés élménye testileg és lelkileg is frissen tart, ezért nem mindegy, hogy ezt az időtöltést milyen környezetben tudjuk megvalósítani. Akár napindításról, vagy esti relaxálásról van szó, ez a helyiség kihagyhatatlan a napi rutinunkból.

A fürdés mindenkinek mást jelent. Lehet akár egy családi élmény, vagy egy romantikus alkalom színtere, de a pihenés és feltöltődés helyszíne is egyben, ahol egyedül lehetünk a gondolatinkkal. Fontos, hogy már a tervezéskor alaposan gondoljunk át mindent, mert utólag nem lehet a bútorokat eltologatni úgy, mint egy átlagos szoba esetében. A fürdőszoba átépítése nagy szakértelmet igényel, és általában bontással is jár, amitől sokan megriadnak. Ezeket a feladatokat érdemes profi szakemberekre és kivitelezőkre bízni, hogy elkerüljük a bosszantó hibákat, amelyek javítása nem mindig egyszerű. Abban az esetben, ha leveretjük a burkolatot, az új csempe kiválasztásánál törekedjünk a színek, a formák, a méretek és a minták harmóniájára. Sőt, a döntést az is meghatározhatja, hogy szeretnénk-e csúszásgátlós változatot, vagy sem. Ha lakik kisgyermek vagy idős személy a házban, akkor ezt a lehetőséget is érdemes fontolóra venni. A rendszeres használat miatt jó kopás- és vegyszerállósággal rendelkező csempét válasszunk.

A Laguna Lux Fürdőszobaszalonban mindent megtalál, ami a fürdőszoba kialakításához, felújításához szükséges. A legújabb trendektől a minőségi, de megfizethető alapanyagokig rendkívül széles a választék.

A tavalyi év őrületes és követhetetlen változásai után a burkolóanyagok piacán - kifejezetten a padlólapok és csempék terén - beindult egyfajta árcsökkenési trend. – A tavalyi évben az ellátási láncok sérülései miatt bizonyos termékek nehezen vagy egyáltalán nem voltak beszerezhetőek, erre a problémára rátett még egy lapáttal a forint romlása is. A termékek ára havonta, illetve volt, hogy akár hetente változott, és általában mindig felfelé mozdult el. Az idei évre úgy tűnik, hogy konszolidálódott a helyzet – mondta Kató Endre, a Laguna Lux Fürdőszobaszalon ügyvezetője, aki hozzátette: az ellátási problémát többek között az is okozta, hogy nagyon sok lengyel, spanyol és olasz gyártó az Ukrajnából importált fehér agyagra gyártotta a termékeit, amelyek beszerzése egyik napról a másikra hirtelen elapadt. Ezt szerencsére sikerült megoldaniuk, ezért már alapanyaghiány sem áll fenn. – Ha az ügyfél kiválaszt egy terméket az üzletben, az nagy valószínűséggel elérhető lesz! Tavaly sokszor jártunk úgy, hogy a gyártók határidőt sem tudtak adni arra, hogy mikor lesz legyártva bizonyos termék. Tehát amellett, hogy az árak elszálltak, még csak nem is volt minden elérhető. A legtöbb egyéb termék esetében sem számítunk már olyan nagymértékű áremelésekre, mint 2022-ben – hangsúlyozta.

Panyiczki-Berényi Viktória