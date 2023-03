A Pepe Jeans is azok közé a márkák közé tartozik, amelyek a klasszikusok mellett mindig az aktuálisan leginkább trendi darabokat is képviseli. Persze, ez a márka is inkább divatdiktáló, mint követő, tehát alapvetően a Pepe Jeans saját kollekcióival találkozhatunk, amelyek minden évben nagy népszerűségnek örvendenek. Milyen hátizsákokat érdemes tehát például férfiként választanunk most? Amelyek évek óta nagyon népszerűnek számítanak, azok a rendkívül futurisztikus, szinte már néha schi-fi filmekbe illő hátizsákok. Ezek a hátizsákok minimalista és mégis különlegesen modern dizájnnal rendelkeznek, ezért tökéletesen mutatnak a modern, félelegáns viselethez is. Kifejezetten jól hasznosíthatóak például üzleti hátizsákként, főleg a fekete példányok. A szafari stílus és a vintage darabok is hasonlóan népszerűek lesznek az idei szezonban. Ezeket már kevésbé érdemes beilleszteni a business suit öltözékünkbe, viszont annál inkább passzol a hétköznapi, főleg nyári és tavaszi viseletekhez. A Pepe Jeans prémium minőségű táskáiba kifejezetten jó pakolni. Különlegesen erős strapabíróságuknak köszönhetően előnyös még a kirándulásokhoz is, és természetesen például egyetemre járáshoz. Ha pedig keressük a megfelelő helyet a táskák kínálatának megtekintéséhez, akkor a Pepe Jeans hátizsákok széles választéka a MODIVO-n naprakészen érhető el a legjobb árakon. A MODIVO ráadásul sokszor akciózza le a különféle termékeket, ezért nem ritka, hogy például a Pepe Jeans hátizsákokat is fillérekért kaphatjuk majd meg.

Hogyan válasszunk megfelelő hátizsákot?

A hátizsák kiválasztás nem csak azt jelenti, hogy a küllemre tetsző modellt megvásároljuk. Sok kritériumnak kell megfelelnie ahhoz, hogy valóban jól használható hátizsákot kapjunk. Viszont ehhez néhány apróságot érdemes ismerni az igényeinkről. Nem mindegy milyen méretet és modellt választunk például, hiszen szinte minden típus másra megfelelő. Ha munkához kell hátizsák, akkor számoljunk azzal, hogy például egy pulóver is beleférjen a táskába, esetleg egy laptop. Tehát alapvetően laptoptartóval rendelkező hátizsákot kell néznünk. Amennyiben pedig egyetemre járáshoz szeretnénk egy márkás darabot, akkor nem árt, ha a táska több fakkos és kicsit nagyobb. Ebben jól elférnek a különféle jegyzetek és könyvek is. Ha olyan Pepe Jeans hátizsákot keresünk, ami vásárláshoz, edzéshez és egyéb városban folytatott teendőkhöz kell, akkor tágas és rendkívül strapabíró modellt nézzünk magunknak, ami egyterű. Az egyterűeket jól lehet pakolni ruhadarabokkal és egyéb tárgyakkal. A szín sem lehet mindegy minden esetben. A félelegáns jelzőt hátizsák esetén csak a minimalista dizájnnal rendelkező, teljesen fekete modellek érdemelhetik ki. Ezek azok, amelyek jól besimulnak egy szövetkabátos vagy zakós szettbe is. Másféle színnel ez nehezen oldható meg, tehát erre mindenképp figyeljünk. Ha pedig másféle táskát is megtekintenénk, akkor a Benetton felé is érdemes átnézni erre a linkre kattintva.