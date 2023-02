Nyolc új csúcstechnológiás kotrógéppel bővül a vasútépítéssel, területelőkészítéssel, mélyépítéssel foglalkozó BAU-MOBIL-TRANS Kft. bárándi gépparkja. A cél a hatékonyabb, modernebb, biztonságosabb munkavégzés.

„Cégünk több évtizedes múltra tekint vissza, több ezer kilométer vasút megépítését segítettük tevékenységünkkel” – mondta Kiss István, a BAU-MOBIL-TRANS Kft ügyvezető igazgatója. „Ezek a korszerű gépek kiváló üzemanyag-fogyasztásúak, alacsony a károsanyag-kibocsátásuk, biztonságosak a gépkezelők számára is. A beruházással nagyobb teljesítményre leszünk képesek, 10-15 százalékos árbevétel-növekedést várunk a jövő évre.”

A BAU-MOBIL-TRANS Kft. a fejlesztéssel új munkahelyeket is létrehoz gépkezelői munkakörben. A pályázati program további részét képezi még egy 5 kW teljesítményű hőszivattyú telepítése is. A megújuló energia a cég telephelyének fűtésienergia-igényét szolgálja, ezzel is csökkentve a költségeket. A projekt egy fő részére gépkezelői képzést is tartalmaz.

A 436 millió forintos program 305,65 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást kapott a GINOP Plusz-1.2.1-21 pályázat keretében.

A beruházás tervezett megvalósítása 2023.09.30-ig tart.