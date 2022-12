Biztosan te magad is emlékszel számos olyan alkalomra, amikor megérkeztél valakihez, és legszívesebben már az előszobában sarkon fordultál vona, annyira taszított, amit látsz. Vagy épp fordítva, annyira üdítő volt megérkezni, hogy legszívesebben ott is maradtál volna. Kíváncsi vagy a titokra?

Hogy tehetsz jó első benyomást?

Kapásból érdemes azzal indítani, hogy a megfelelő előszobabútorokat összeválogatod a Prémium bútoráruház kínálatából. Sokan ugyanis ott buknak el, hogy nem szentelnek kellő figyelmet és energiát az előszoba berendezésére, így alig rendezik be, vagy ha be is rendezik, nem biztos, hogy a megfelelő bútorokat választják oda.

De mi is számít megfelelőnek? Nos, leginkább az, ami megkönnyíti az elindulást és a megérkezést. Akár lakóként, akár vendégként érkezel egy otthonba, nagyon fontos dolgok történnek az előszobában. Az újonnan betérők képet kapnak arról, hogy hogyan élsz, ám te mint ott élő a saját napjaidat tudod gördülékenyebbé tenni, ha jól válogatsz.

De nézzük is, mit nem szabad kihagyni egy jó előszobából!

Amit ne hagyj ki!

Bár alapvetően az otthonodat biztosan te is saját magadra tervezed, azért nem szabad szó nélkül elmenni amellett sem, hogy időről időre érkeznek vendégek is, így az ő fogadásukra sem árt felkészülni.

Éppen ezért a kellő számú fogas talán a legfontosabb eleme minden előszobának, hogy mindenki kényelmesen letehesse a kabátját. Ehhez segítségül hívhatsz akár egy stílusos állófogast is, nem feltétlenül muszáj, hogy az előszobafal része legyen.

Hasonlóan fontos a pad, amely nagyban megkönnyíti a lábbeli le- és felvételét. Ugye ismerős a helyzet, amikor vendégségben nem tudod, hogy merre dőlj, mibe kapaszkodj? Kellemetlenség a köbön, ezért mindenképpen gondoskodj arról, hogy nálad mindenki komfortosan tudjon bajlódni a cipőkkel.

Jobbára a háziak kényelmét szolgálja a konzolasztal, ahova telefont, pénztárcát, egyéb apróságokat le lehet tenni, amikor hazaérsz, és ugyanúgy könnyedén fel is tudod kapni őket induláskor.

Persze ha nem szeretnél azzal időt tölteni, hogy összeválogatod ezeket a bútorokat, hogy anyagban, színben passzoljanak egymáshoz, akkor akár szettet is választhatsz, és egy teherrel kevesebb nyomja a válladat.

Fő a rendezettség!

Ha jó benyomást szeretnél tenni, akkor rendkívül fontos, hogy az előszobád rendezettséget sugalljon, hogy mindennek legyen meg a saját helye, akár vendégként, akár lakóként érkezel. Ha nem kabáttengerek és cipőhegyek között kell utat törni magadnak, akkor már jó eséllyel jobb benyomást szerzett neked az otthonod, mintha kuszaság és rendetlenség fogadta volna a betérőt.