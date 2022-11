– 1991-ben középiskolás diákként kerültem a Beregszásziba, ami akkor még 127. sz. Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző néven működött és helyileg Debrecenben a Burgundia utcán volt. A szakközépiskolában általános villanyszerelő szakmát és érettségit szereztem. A szakmaválasztásban szerepet játszott a műszaki érdeklődésem, illetve az is, hogy az intézmény már akkoriban is nagyon jó hírű iskolának számított, amely piacképes szakmát biztosított tanulói számára. Az első években meg sem fordult a fejemben, hogy oktató legyek. Ez a gondolat csak a képzés végén kezdett kialakulni bennem – árulta el Szentesi Norbert fejlesztési- és innovációs igazgatóhelyettes, aki szívesen gondol vissza az iskolában tanulóként eltöltött időre. – Színes, mozgalmas diákélet jellemezte a Beregszászit, sok közösségépítő és sportprogrammal, de mégsem ez a meghatározó élményem. Elsősorban a volt tanáraimra gondolok szívesen, akiktől tanulhattam, akik kellő szigorral oktattak és neveltek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy később én is erre a pályára lépjek – fűzte hozzá.

A Beregszászi elvégzése után, 1996-ban felvételt nyert a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem matematikatanári szakjára. – Ezért külön köszönettel tartozom középiskolai matematikatanáromnak, dr. Papp Zoltánnénak, valamint osztályfőnökömnek, Bíró Lajosné tanárnőnek, aki a fizikatanárom is volt. Az egyetemi éveket követően 2002-ben megpályáztam a Beregszászi matematikatanári állását, és pedagógusként felvételt nyertem az intézménybe. Nagy lelkesedéssel kezdtem meg itt munkámat, bár kissé furcsa volt együtt dolgozni azokkal az emberekkel, akik korábban tanítottak engem. Igyekeztem tanárként is ellesni tőlük a szakma fortélyait, átvenni módszereiket és követni a példájukat. Nagyon sok segítséget kaptam a tapasztaltabb kollégáktól, ez is segített abban, hogy könnyen beilleszkedhettem a tantestületbe. Ezt követően motivációt éreztem arra, hogy tudásomat tovább bővítsem, ezért 2008-ban elvégeztem a Debreceni Egyetem informatikatanári szakját. Azóta is igyekszem folyamatosan tanulni, mert nagyon fontosnak tartom az állandó fejlődést. Ennek jegyében 2018-ban szereztem diplomát a BME közoktatási vezető szakján. 2020-ban az iskola vezetése felkért, hogy megszerzett tudásomat igazgatóhelyettesként kamatoztassam, így immáron két és fél éve az intézmény fejlesztési- és innovációs igazgatóhelyettese is vagyok – fogalmazott.

Mint mondta, az intézmény sokat változott ahhoz képest, amit diákkorában tapasztalt. – Jelentősen megnőtt a tanulólétszám, sokat bővült az intézmény profilja is. Új szakmákat is oktatunk, hiszen igyekszünk megfelelni a munkaerőpiac igényeinek. Természetesen nagy hatással van az iskolánk működésére a rohamos mértékű technológiai fejlődés is, melynek köszönhetően modern, XXI. századi igényeket kielégítő környezetben tanulhatnak diákjaink. A tantermek gazdag felszereltséggel, műszerek és digitális eszközök sokaságával várják a hozzánk érkező tanulókat.

A korszerű technikai feltételek mellett az iskola vonzereje több tényezőben is megjelenik: jól képzett oktatótestület, hatékony együttgondolkodás, innováció jellemzi az intézményt. – Az oktató tevékenység mellett nagy hangsúlyt helyezünk a nevelő munkára is. Úgy gondolom, hogy a kollégák mind osztályfőnökként, mind oktatóként nagyon magas hozzáadott pedagógiai értékkel járulnak hozzá ahhoz, hogy a Beregszászi színvonalasan működhessen – emelte ki Szentesi Norbert.

– Összegzésként elmondhatom, hogy a pályán eltöltött húsz tanévem – benne a sokféle feladattal, vállalt tevékenységgel – úgy érzem sok tekintetben gazdagította személyiségemet. Azt azonban megállapíthatom ennyi év távlatából is, hogy a közel harminc éve hozott döntésem helyes volt. Nem tudok, és nem is akarok más hivatást elképzelni, hiszen akár oktatóként, akár vezetőként lehetőségem van emberi értékeket átadni, személyiséget formálni, nevelni. Ezért jelent nagy kihívást számomra az oktatói pálya, még akkor is, ha időnként sok és sokféle nehézséggel kell szembenézni. Ezzel együtt kíváncsian várom az új kihívásokat, feladatokat is, hiszen az állandó megújulásra való készség a hivatásunk alapvető velejárója.

Ha Téged is vonz az elektronika, a villamosság, az automatizálás, a járműgyártás, a gépjárművek szerelése vagy éppen az informatikai rendszerek üzemeltetése, a számítógép-programozás iránt érdeklődsz leginkább, akkor tanulj tovább a Beregszásziban! Az iskola képzési kínálatáért látogass el a weboldalra!

Panyiczki-Berényi Viktória