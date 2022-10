Mi állhat a probléma hátterében?

A gyomorfájás görcs vagy tompa fájdalom a hasban – jellemzően az emberek többségénél nem tart sokáig és gyakran nem is súlyos. Rengeteg okozója lehet a mindennapi stressztől elkezdve a súlyosabb bélrendszeri problémákig, éppen ezért nem érdemes félvállról venni szervezetünk jelzéseit. Az erős hasi fájdalom, amely gyakran jelentkezik, nagyobb aggodalomra adhat okot.

Ha a gyomorgörcsök a közelmúltban kezdődtek, és hasmenés is jelentkezik velük, annak oka lehet egy hasi gyulladás, más néven gastroenteritis. Ez azt jelenti, hogy a gyomrot és a beleket vírusos vagy bakteriális fertőzés támadta meg, mely néhány nap múlva enyhülhet kezelés nélkül is. Ha azonban ismétlődő gyomorgörcsökkel és hasmenéssel küzdünk, az komoly, állandó betegségre utalhat, például irritábilis bél szindrómára.

Ételallergia és ételérzékenység következtében puffadásra, akut hasfájásra panaszkodhatunk. Ilyen esetben bizonyos ételek vagy italok fogyasztása során a bélrendszerünk nem képes megfelelően emészteni, ami kellemetlen tüneteket okozhat. Egy ételallergia- és intolerancia-teszt segíthet pontos képet adni arról, miket érdemes elhagyni étrendünkből, hogy megszűnjön a fájdalom.

A has egy bizonyos területén fellépő hirtelen, gyötrelmes fájdalom komoly probléma jele lehet, kezelés nélkül pedig gyorsan rosszabbodhat. Ebben az esetben lehet gondolni vakbélgyulladásra, amely eltávolítása szükségessé válhat súlyos, előrehaladott állapotban. Szóba jöhet még akut epehólyag-gyulladás is, amely esetben szintén a szerv eltávolítására kerülhet sor.

Az esetleges vesekövek alapesetben kiürülhetnek a vizelettel, de a nagyobb kövek elzárhatják a vesevezetékeket, ezért kórházi kezelés lehet szükséges azok feltöréséhez. A divertikulitisz a bélben lévő kis tasakok gyulladása, amely néha kórházi, illetve antibiotikumos kezelést igényel. A hirtelen és erős hasi fájdalmat pedig olykor gyomor- és bélfertőzés, valamint hasi izomhúzódás, vagy egy sérülés is okozhatja.

Hogyan kezeljük?

Ahogy a gyomorfájdalom okai, úgy kezelései sokfélék lehetnek. Egyes állapotok – például epekő vagy vakbélgyulladás – műtétet igényelhetnek. Mások – például fekélyek vagy fertőzések – enyhíthetők gyógyszeres kezeléssel is. Sok esetben, például antibiotikumos gyógyszeres kezelés esetén a probiotikumok fogyasztása javasolt, hogy a bélrendszer működése ne boruljon fel.

Ha nem tudjuk, mi okozza a hasi fájdalmat, fontos, hogy tájékozódjunk, különösen, ha az nem múlik el magától. Ne feledjük, hogy még az enyhe esetek is súlyos szövődményeket eredményezhetnek, és komoly betegségekre utalhatnak. Ha azonban úgy sejtjük, hogy a gyomorfájdalom összefügg az emésztéssel, táplálkozási szokásainkkal vagy a bevitt ételekkel, érdemes néhány fontos lépést megtenni.

● Bélnyugalom: diétázzunk, fogyasszunk kímélő ételeket, valamint támogassuk bélrendszerünk működését probiotikumokkal!

● Hidratáció: igyunk sok vizet vagy hidratáló formulát!

● Hőterápia: helyezzünk a fájó területre egy meleg vizes palackot, vagy feküdjünk be egy nagy kád meleg vízbe!

Forduljunk szakemberhez!

Az általunk elfogyasztott ételek minősége, mennyisége, étkezési szokásaink, valamint életmódunk is jelentősen befolyásolhatja gyomrunk és bélrendszerünk működését. Mindig keressük fel orvosunkat, ha a fájdalmunk megmagyarázhatatlan, tartós, elviselhetetlen, vagy ha megsérültünk, illetve ha terhesség áll fenn! Fontos továbbá akkor is orvoshoz fordulni, ha a gyomorfájdalmat tartós láz, szűnni nem akaró émelygés, hányás, véres széklet, vizelet vagy hányás kíséri. Szintén súlyos tünetekre utalhat a szem és a bőr besárgulása, légszomj, vagy a test más részén is jelentkező fájdalom. Ne halogassuk az első lépések megtételét, mert a gyorsaság is számít!