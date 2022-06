A gazdaság legaktuálisabb kihívásira reflektált a Groupama Biztosító debreceni partnertalálkozóján, ahol bemutatták legújabb, garantált hozamot kínáló konstrukciójukat is. A Csokonai Étteremben zajló, villás reggelivel összekötött konferencia célja az volt, hogy elismert pénzügyi és gazdasági szakértők bevonásával segítsen eligazodni a helybéli prominens vállalkozóknak és a számukra rendkívül fontos lakossági ügyfeleiknek a jelenlegi, kihívásokkal teli környezetben.

Dr. Olajos József, a Debreceni Üzleti Igazgatóság vezetője

– Bízom abban, hogy minden résztvevő hasznára fog válni ez a program, melynek során olyan aktuális gazdasági információkhoz juthatnak, melyeket a munkában és a magánéletben egyaránt hasznosíthatnak – hangsúlyozta köszöntőjében a rendezvény házigazdája, dr. Olajos József, a Debreceni Üzleti Igazgatóság vezetője. Hozzátette: –Debrecen méretét és gazdasági szerepvállalását tekintve is komoly szereplőként jelenik meg az országban, ezért is tartottuk fontosnak, hogy itt rendezzük meg a konferenciát. Hajdú-Bihar megyében is komoly tanácsadói hálózat áll az ügyfelek rendelkezésére, Debrecenben a Segner téren lévő irodánkon kívül három településen – Hajdúböszörményben, Hajdúszoboszlón és Berettyóújfaluban – vagyunk jelen. Ebben a nehéz gazdasági helyzetben kockázatelemzést is tartalmazó, átfogó tanácsadással tudjuk segíteni lakossági és vállalati ügyfeleinket. A január óta bevezetett Next Életbiztosítással kapcsolatban nagyon jók az eddigi tapasztalataink. Ha ez a trend folytatódik, ebben az évben akár egy sikersztorivá is válhat az ügyfelek körében.

A szakmai program Madár Istvánnak, a Portfolio vezető elemzőjének előadásával kezdődött, aki a gazdasági sokkok nyomán elszabaduló energiaárak hatásairól beszélt, miközben átfogó képet nyújtott a hazai gazdaság kilátásairól is. Az eddigi információk alapján úgy érzékeli, hogy bár a recesszió benne lehet a pakliban, de nincs koronavírus-sokk, illetve a 2008-as Lehman-momentumtól sem kell tartania a magyar háztartásoknak, amikor is devizahitel-csapdájába esve sokan eladósodtak. Ugyanakkor úgy véli, hogy sürgős szemléletváltásra lenne szükség a lakossági megtakarítások szerkezetét illetően, melyek elképesztően elavultak, 49 százalékuk olyan eszközben hever (bankszámla, készpénz, egyéb betét), amelyeknél gyakorlatilag esély sincs arra, hogy a hozam kompenzálja valamilyen mértékben a jelenlegi magas inflációt. A szakértő rámutatott: a folyton változó környezetben, a bizonytalanság lett a biztos a lakosság körében, ugyanis a magas infláció láthatóan „elinflálja” a béreket, és gyakorlatilag „megeszi” a lakossági megtakarításokat is.

Kiemelte, hogy a megtakarítások kiválasztásában az egyéneknek a saját igényeiket kell felmérni, hogy milyen időtávon, milyen céllal, milyen kockázat felvállalásával, illetve milyen likviditási elvárásokkal rendelkezik. A mostani bizonytalan helyzetben a kevésbé kockázatos, kiszámíthatóbb hozamot nyújtó megtakarítások lehetnek előnyösek.

A Groupama Biztosító debreceni szakmai programján szakértők elemezték a jelenlegi gazdasági helyzetet. Balról jobbra: Madár István, a Portfolio vezető gazdasági elemzője, Bárdos Tamás senior személyzetbiztosítási terméktámogató, dr. Olajos József, a Debreceni Üzleti Igazgatóság vezetője, Tóth Gábor befektetési kockázatkezelési vezető, Kamasz Melinda, a novekedes.hu főszerkesztője

Az előadást követő kerekasztal-beszélgetésen fény derült arra, hogy a biztosító milyen megoldásokkal reagál a megváltozott piaci viszonyokra. Legfontosabb feladatuknak jelenleg a tanácsadást tartják. Erre rendkívül nagy az igény is, hiszen hatalmas változások zajlanak körülöttünk, amelyek hatása gyakorlatilag kiszámíthatatlan. Míg sok más megtakarítási konstrukció esetében nincs lehetősége az ügyfeleknek kérdezni, informálódni, a Groupama Biztosító nagy hangsúlyt fektet arra, hogy folyamatosan rendelkezésre álljon, sőt, aktívan keresse ügyfeleit. A társaság hatalmas, háromszázmilliárdos vagyont kezel eredményesen – ezt bizonyítják a több évben is elnyert MoneyMoon „Az év biztosítója” díjak, és befektetési kategóriagyőzelmek is – ezt a szakértelmet szeretné átadni ügyfelei számára személyre szabott tanácsadással.

Természetesen a termékfejlesztés terén is reagáltak a megváltozott gazdasági környezetre. Elmondásuk szerint olyan ajánlattal léptek piacra, mely rendkívül rugalmas, egyben biztonságos megtakarítási lehetőséget kínál, ráadásul év végéig éves bruttó 5 százalékos garantált hozammal érhető el. A Next Életbiztosítás rugalmassága nem csak abban érhető tetten, hogy bármikor könnyen hozzáférhetünk a megtakarításinkhoz, hanem abban is, hogy a tartam során – igazodva az éppen aktuális gazdasági környezethez – nagyon egyszerűen módosíthatóak a befektetési döntések, akár részvényes alapú befektetésben gyarapítanánk a későbbiekben megtakarításainkat, akár továbbra is maximálisan biztonságos kereteket választanánk. Mindez pedig szerződéskötési jutalék nélkül érhető el.

Panyiczki-Berényi Viktória