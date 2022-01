Furcsa dologra biztatunk, ugye? Nem, nyugi, nem bolondultunk meg, sőt családi perpatvarokat sem szeretnénk okozni. Így aztán fontos, hogy nem kell, hogy szó szerint vedd a felhívásunkat, sőt!

Valamiért az ajándékozást illetően mindenki olyan képzetekbe ringatja magát, hogy annak komolynak kell lenni, sőt, csak akkor találjuk el igazán a megfelelő ajándékot, ha az ünnepelt sírva is fakad a meghatottságtól.

De mi arra bátorítunk, hogy ne apellálj feltétlenül arra, hogy megríkasd az ajándékozott felet, ugyanis nem mindig a könny a boldogság és a tökéletes ajándék fokmérője. Van, amikor a nehezebb, embert próbáló időszakok után egy-egy ünnep alkalmával jobban esik a kacagás, mint a zokogás. Amúgy is nehéz éveken vagyunk túl a pandémia okozta nehézségek miatt, legfőbb ideje elengedni a sírást és hagyni, hogy az idei év a nevetésé legyen!

Az ajandek-otletek.hu csapata, akik valóban az ajándékok specialistáinak számítanak, szintén megerősítik ezt az irányzatot: egy egészséges, boldog kacajnál többet és jobbat nem is remélhetünk, legyen szó bármilyen jeles alkalomról.



Mivel nevettess?



Azzal, amiről biztosan tudod, hogy belefér az ünnepelt humorérzékébe! Az, hogy valami neked vicces és szórakoztató, közel sem jelenti azt, hogy másnak is az lesz.

Akadnak emberek, akik a legártatlanabb viccek esetében is megsértődnek, megbántva érzik magukat, és persze szép számmal találunk olyanokat is, akik a legvadabb poénokat is kitörő örömmel fogadják, sőt nem restek akár a saját gyengeségeiken és hibáikon is derülni.

A lényeg, hogy ne az ünnepi alkalom legyen az, amikor egy poénnak szánt ajándék képében szembesíted az ajándékozottat valami olyasvalamivel, ami benne kellemetlen érzéseket szül.

Gondold hát végig alaposan, hogy nehogy aknára lépj, és a gesztusod a visszájára süljön el.



A nevetés ragadós



Jóllehet a fentiek fényében nem feltétlenül tűnik ragyogó ajándékötletnek a vicceskedés, ha jól ismered az ünnepeltet, bátran válaszd ezt a verziót!

Bár szeretünk sírva vigadni, mégiscsak jobb lesz az ünnep hangulata, ha az ajándék átnyújtása után nem a meghatottság, az elérzékenyülés vagy épp a nosztalgia miatt sírunk, hanem mert annyira fékezhetetlen a nevetésünk, hogy a könnyünk kicsordul.

És mint tudjuk, a nevetés ragadós, így aztán jó eséllyel mozgatjuk át minden jelenlévőnek a rekeszizmait! Kell ennél maradandóbb és nagyszerűbb élmény? Aligha!

Ha tudod már, hogy kinek keresel ajándékot, akkor válogass kedvedre az ajandek-otletek.hu vicces ajándékai között!



Vicces ajándékok, melyeknek hosszú távú hatása van!



Ha még hezitálsz, gondolkozz el egy pillanatra! Emlékszel olyan esetre, amikor például a kollégáidtól te kaptál valami nagyon humoros ajándékot? Fel tudod idézni, mennyit nevettetek, amikor átnyújtották neked az ajándékot, és tűkön ülve várták, hogy kicsomagold? És az a pillanat is megvan, amikor kirobban belőled a nevetés? És mit éreztél utána, amikor olykor-olykor megpihent a tekinteted az ominózus ajándékon?

Na, látod, hát épp ilyen fantasztikus élményt tudsz te is okozni valakinek! Ki ne hagyd!