Ha nincs lehetőségünk a konyhában elkészíteni a sült szalonnát, meg is vehetjük készen, de akár házhoz is rendelhetjük. Ráadásul a KolbászPosta.hu webáruházban olyan különlegességekre is bukkanhatunk, mint a Kométa kemencés sült császárszalonna vagy a Rosetta Porchetta. A húst a kíméletes pácolás, a kemencében sütés és a bükkfán való füstölés teszi porhanyóssá, aromában gazdaggá.