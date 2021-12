A sport, és egyéb ismeretterjesztés terén széles körű lehetőségek állnak rendelkezésre az iskolában. A matematika, a természettudományos, gépészeti és az informatikai szakmai tárgyak mellett, az iskolában mindig nagyon erős volt a magyar nyelv és irodalom oktatása is. – Ehhez kapcsolódóan is vannak szakköreink – tette hozzá az igazgató, majd kifejtette, hogy a havonta megjelenő iskolaújság szerkesztésébe is bekapcsolódhatnak a diákok. Bekapcsolódnak különböző pályázatokba és cserediákprogramokba, illetve részt vettek határon túli iskolák meglátogatásában is. A kreativitás kiélésére különféle lehetőségeket kínálnak. – Akkora sportcsarnokkal rendelkezünk, ami kevés iskolában van – mondta.