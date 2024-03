Korányi utazásait a budapestiek állták?

Nyomozást indított Karácsony Gergely volt tanácsadója, Korányi Dávid utazásaival kapcsolatban a Nemzeti Nyomozó Iroda. Bár a főpolgármesteri hivatalba egy idő után szinte egyáltalán nem járt be Korányi, Karácsony tanácsadója több útját (leggyakrabban New Yorkban), így is a fővárosi adófizetők állhatták. Ráadásul ezek az utak egyáltalán nem kapcsolódtak Korányi tanácsadói feladataihoz. Korányi egyébként annak az Action for Democracy nevű szervezetnek a vezetője, amely vélhetően többször kapott pénzeket (guruló dollárokat) külföldről a kampányban. Mint a Metropol megírta, csaknem havi 1 milliót kapott Budapest városától Korány, miközben fényűző életet élt – na nem Budapesten, hanem New Yorkban...

