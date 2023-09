Brüsszel mellett Kijev is összeesküdött a közép-európai államok ellen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is részt vesz a jelenleg is zajló ENSZ-közgyűlésen New Yorkban. A miniszter videóinterjút adott a Mandinernek, amelyben szóba kerül Svédország NATO-ratifikációja, az ukrán gabonaexport ügye és a háborúval kapcsolatos magyar álláspont nemzetközi megítélése is.