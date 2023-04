Az NBC friss értesülései szerint a kiszivárgott dokumentumokban megtalálható Orbán Viktor miniszterelnök neve is. A magyar politikus 2023 februárjában tartott balatonfüredi beszéde miatt szerepel a Pentagon kiszivárgott irataiban.

A beszédben Orbán Viktor Joe Biden amerikai elnököt ellenfélnek nevezte.

Az Origo mindeközben arról ír, hogy az Egyesült Államok folyamatosan hátba szúrja szövetségeseit, lehallgatja a NATO-országok vezetőit, és mindent megtesz annak érdekében, hogy továbbra is Washington legyen a világ egyetlen hatalmi központja.

A portál szerint a nemrég kiszivárgott titkosított iratokból kiderült, hogy Ukrajna területén jelenleg is tartózkodnak NATO-katonák, méghozzá összesen 97-en a különleges haderőtől. A dokumentumok szerint ezeket az egységeket februárban és márciusban is használták Ukrajnában. Ez több szempontból is rendkívül aggasztó. Ugyan a Nyugat jelenleg is aktív részese a háborúnak azzal, hogy fegyvereket és pénzt ad Ukrajnának,

a NATO-katonák bevetése egy teljesen új fejezetet nyitna a háborúban, és azzal fenyegetne, hogy kitör a harmadik világháború.

A portál szerint egyáltalán nem lenne egyedi eset, ha az amerikai kormány maga szivárogtatta volna ki a dokumentumokat, amelyeknek egy része igaz, viszont a többségük arra szolgál, hogy zavart keltsen többnyire Oroszországban és azokban az államokban, amelyek békepártiak.