Noha tegnap biztossá vált, hogy Áder János köztársasági elnök május 2-ára hívta össze az Országgyűlés alakuló ülését, még most sem tudni pontosan, hogy ki ül be Márki-Zay Péter helyére.

Az üres mandátum megszerzéséért minden jel szerint ködösítés és könyöklés zajlik a baloldalon, ahol ahány szereplő, annyi állítás hangzik el a kérdéssel kapcsolatban

- írja a Magyar Nemzet. Egyelőre az biztos csak, hogy a baloldal közös listáját vezető, bukott miniszterelnök-jelölt Hódmezővásárhely polgármestereként folytatja tovább.

– Hosszas mérlegelés után úgy döntöttem, hogy nem ülök be a parlamentbe. Még a látszatát sem szeretném fenntartani annak, hogy Magyarország egy parlamentáris demokrácia, ahol a parlamentben az ellenzék bármit is elérhet, ezért nem ülök be a listavezetőként megszerzett helyemre – írta közösségi oldalán Márki-Zay április 6-án.

A bejelentést követően a Párbeszéd azonnal közölte, hogy mivel az előválasztás előtt a miniszterelnök-jelölt azt vállalta, hogy az ő frakciójukba ül majd be, a mandátuma nekik jár. „A Párbeszéd politikai közössége időben meghozza a döntést arról, ki kapja Márki-Zay Péter mandátumát” – fogalmazott a kimutathatatlan támogatottsága ellenére önálló frakciót alakító párt.

A Jobbik és a DK viszont úgy nyilatkozott: a hat párt a választások előtt abban állapodott meg, hogy ebben az esetben a listán következőé lesz a mandátum, ami alapján a jobbikos Végh Noémi kerülhetne be az Országgyűlésbe. Egyértelműen ezt erősítették meg a Magyar Nemzet baloldal belső ügyeire rálátó forrásai is, hangoztatva: nem tudnak arról, hogy ezt a megállapodást bárki is felülírta volna.

A helyzetet csak tovább bonyolítja, hogy Márki-Zay Péter az ATV-ben nemrég arról beszélt: korábbi egyezségük alapján a hat párt közösen dönt majd a mandátumának sorsáról, amire viszont ő is tehet ajánlást. Mint mondta, a maga részéről szívesen javasolná Szél Bernadettet, aki nem tudott nyerni Budakeszin a fideszes Menczer Tamással szemben. Ugyanakkor beszélt arról is, hogy „az MSZP-nek most 10 mandátuma van, de a pártfinanszírozás szabályai alapján jobban járnának, hogyha 11-en lennének, így nekik is szívesen adna egy helyet”.

És ha ez még nem volna elég: egyáltalán nem mindegy, hogy Márki-Zay egyszerűen nem veszi át a mandátumát vagy átveszi és másnak adja végül, márpedig ez egyelőre nem derült ki világosan a nyilatkozataiból. Előző esetben – elvileg – csúszik a közös lista, ami a Jobbiknak kedvez, míg utóbbi esetben annak adja, akink csak akarja, így ez lehet akár Szél Bernadett is.

Ismert: a baloldal közös listájának második helyén álló Dobrev Klára, illetve a harmadikon szereplő Karácsony Gergely már korábban közölte, hogy a választások után nem ülnek be a parlamentbe. Dobrev szerint bár itthon is sok a teendő, inkább megtartja EP-képviselőségét, a főpolgármester pedig átveszi a mandátumát, amit Szabó Rebekának ad át, így a zuglói alpolgármester lesz helyette országgyűlési képviselő.

Dobrev mandátumának a sorsa egyébként ugyanolyan homályos egyelőre, mint Márki-Zay Péteré, mivel a DK eddig nem nevezte meg Gyurcsány Ferenc feleségének lehetséges utódját. A párt még a múlt héten, meglehetősen ködösen úgy fogalmazott a Telexnek, hogy „az egységes ellenzék pártjainak elnökei legutóbbi találkozójukon úgy állapodtak meg, hogy a pártok frakciói közös egyeztető, tervező fórumot tartanak fenn. Ez a bizottság ezen a héten is ülésezik, minden ilyen kérdést ott beszélünk meg, a DK pedig a közös ellenzéki egyeztetéseket követően hoz döntést a szóban forgó ügyben is”.

Borítókép: Márki-Zay Péter, az Egységben Magyarországért miniszterelnök-jelöltje sajtótájékoztatót tart, miután leadta szavazatát az országgyűlési választáson és gyermekvédelmi népszavazáson a Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskolában kialakított szavazókörben 2022. április 3-án