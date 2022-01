Öt helyen is időközi választást tartanak

A szerencsi időközi országgyűlési voksolás mellett négy településen is a szavazóurnákhoz járulhatnak vasárnap a helyi választók. A Győr-Moson-Sopron megyei Cirákon és Hövejen, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Császlón polgármestert és képviselőket is választanak, mivel ezeken a településeken a testület korábban feloszlatta magát. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Leveleken ezzel szemben csak polgármestert választanak, miután július végén lemondott tisztségéről Borsodi László (Fidesz-KDNP), a község első embere. A politikus, aki 2010 óta állt a település élén, nem indokolta meg a döntését. A települést az időközi polgármester-választásig Turóczyné Székely Anita (Fidesz–KDNP) alpolgármester irányította, irányítja. Leveleken az időközi voksoláson csak egyetlen jelölt indul, éppen Turóczyné Székely Anita, aki most függetlenként száll ringbe. A többi településen is jellemzően független polgármester- és önkormányzati képviselőjelöltek indulnak, egyedül Császlón Nagy István Béla méreti meg magát a Munkáspárt színeiben.