A sajtó nem kíméli Szoboszlait

A magyar válogatott csapatkapitánya a Liverpool két legutóbbi mérkőzésén csak a szünetbe állt be, és némileg fura, hogy az Atalanta elleni EL-negyeddöntőben Szoboszlai és Salah is csak a második félidőben kapott szerepet. Klopp szerint fáradt volt a csapata, és a letámadása sem volt kellően hatékonyt, hogy megállítsa az olasz rohamokat. A német edző szerint túl sok könnyű gólt kap a csapata, és Szoboszlaival kapcsolatban megjegyezte, hogy csak nemrég tért vissza a sérüléséből. Adódik a kérdés is, hogy a magyar labdarúgó a megfelelő szerepkörben játszik-e az angol csapatban – olvasható a Magyar Nemzet oldalán. A problémák között az is felvetődött, hogy Klopp bejelentése megváltoztatta a csapaton belüli kémiát, azaz a Liverpool inkább már a jövőre készül, és ezt az idényt teljesen elengedte. A nehezebb időszak kezdete óta zúdulni kezdtek a kritikák az angol sajtó részéről, akik nem kímélték Szoboszlait sem. A magyar játékos összességében nem rossz idényt teljesít, és talán az első évében túl nagyok voltak az elvárások Szoboszlaival kapcsolatban. Az Atalanta elleni hibája után azonban záporoztak a kritikák a teljesítményére, de vajon a szakmai kritikák mellett a többi bírálat jogos lenne? A következő idényben érkező új edző érkezésével vajon van félnivalója Szoboszlainak a játékperceit illetően?