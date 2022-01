Összeállnak egy dal erejéig

John Lennon egyik utolsó számát dolgozta fel Sir Ringo Starr és Sir Paul McCartney – írja a The Guardian. Ugyan 1970 óta nem alkotnak egy csapatot, a The Beatles dobosa és ritmusgitárosa John Lennon Grow Old With Me-jét dolgozta fel, ami a tragikus sorsú beetle egyik utolsó szerzeménye. A dalt Lennon az utolsó albumához, a Double Fantasy-hez írta, özvegyével, Yoko Onóval közösen.

Végül sosem készült el teljesen, csupán egy demó maradt fenn belőle.

A lemez eredeti producere játszatta el a dalt Starr-ral, akinek az nagyon megtetszett. Ezért megkérte McCartney-t, vegyen fel hozzá basszust és éneket. Starr elmondása szerint a dalon Lennon mellett George Harrison riffje is hallható a Here Comes The Sunról. Vagyis ha átvitt értelemben is, de a „mesés négyes” 50 év után ismét együtt hallható.